India vs Australia First ODI: अक्षर पटेल कर बैठे गलती, बीच मैच में टीम इंडिया को पहुंचाया नुकसान, देखें VIDEO

India vs Australia First ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले ODI मैच में भारत के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल के साथ उतरी. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और ओवर कास्ट कंडीशंस को देखते हुए पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. टीम इंडिया पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी और भारतीय टीम को खराब शुरुआत मिली. रोहित शर्मा 8 रन तो विराट कोहली तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. इन दोनों के बाद कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे. ऐसे में भारतीय टीम ने सिर्फ 25 रन पर ही 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अक्षर पटेल को नंबर-5 पर बल्लेबाज़ी के लिए भेजा गया. अक्षर पटेल मैदान पर आए और उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी. जिससे भारतीय टीम को नुकसान उठाना पड़ा.

अक्षर पटेल कर बैठे ये गलती

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद 9वें ओवर में अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे. अक्षर पटेल और उप कप्तान श्रेयस अय्यर के ऊपर टीम को संभालने का दरोमदार था. इस दौरान 11वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से टीम को एक रन का नुकसान हो गया. हुआ ये कि स्टार्क के इस ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने कवर पॉइंट की ओर एक शॉट खेला. इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर तीन रन ले लिए. हालांकि इस दौरान रन लेते समय अक्षर क्रीज पर फिसल गए, जिसकी वजह से वो अपना बल्ला पूरी तरह से क्रीज के अंदर नहीं डाल पाए. इसकी वजह से टीम के स्कोर में केवल 2 रन का ही इजाफा हो पाया और भारतीय टीम को 1 रन का नुकसान हो गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया की शुरुआत बहुत की खराब रही.

कैसे आउट हुए रोहित और विराट?

जोश हेज़लवुड की गुड लैंथ गेंद पर रोहित शर्मा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी गेंद बल्ले का किनारा लेचे हुए मैट रेनशॉ के हाथों में गई और रोहित शर्मा का कैच पकड़ा गया. रोहित शर्मा ने 14 गेंदों में 8 रन बनाए. उन्होने इस दौरान एक चौका भी लगाया.

मिचेल स्टार्क की गेंद पर कोहली बड़े शॉट के लिए गए लेकिन वो आउट हो गए.. कॉनॉली ने कोहली का कैच पकड़ा. ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कोहली ने अपने शरीर से दूर एक बड़ी ड्राइव लगाने की कोशिश की. लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद कॉनॉली ने बैकवर्ड पॉइंट पर बाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा.कोहली ने 8 गेंदें खेली लेकिन कोई रन नहीं बना सके.

