पहली बार ऑस्ट्रेलिया में विराट के साथ हुआ ऐसा, सुन सन्न रह गए कोहली के फैन्स

Virat Kohli: विराट कोहली ने पर्थ वनडे के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की. हालांकि उनकी वापसी दिवाली की आतिशबाजी जैसी धमाकेदार नहीं रही. वह खाता खोले बिना ही मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) की गेंद पर कैच आउट हो गए. यह आठवीं बार था जब विराट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मिशेल स्टार्क के आगे घुटने टेक दिए.

7 महीने बाद वापसी

विराट कोहली ने पर्थ वनडे में 223 दिन बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की और भारतीय प्रशंसक उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे. हालांकि, जब वह केवल आठ गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर आउट हो गए, तो उनकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं. बिना किसी मैच अभ्यास के अपना वापसी मैच खेलने वाले विराट कोहली के प्रदर्शन को लेकर पहले से ही सस्पेंस बना हुआ था.

विराट कोहली के साथ ऐसा पहली बार हुआ

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ वनडे में, विराट कोहली आठ गेंदों पर मिशेल स्टार्क की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए. यह पहली बार है जब विराट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए किसी वनडे में शून्य पर आउट हुए हैं. मिशेल स्टार्क के आउट होने के साथ ही उनका आठवाँ अंतरराष्ट्रीय विकेट हुआ, स्टार्क ने उन्हें वनडे में दो बार आउट किया है.

रोहित भी रहे फेल

रोहित शर्मा का कमबैक मैच उनके लिए वैसा शानदार नहीं रहा, जैसे कि उम्मीद उन्होंने की थी. रोहित बस 8 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार हो गए. रोहित शर्मा का ये 500वां इंटरनेशनल मैच भी था.कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे इंटरनेशनल खेल रहे शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाएं और सिर्फ शुभमन गिल कप्तानी के अपने पहले वनडे में 10 रन बनाकर आउट हुए. इस तरह भारत को तीसरा झटका 9वें ओवर में ही लग गया.