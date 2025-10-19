Home > खेल > Virat Kohli Interview: ब्रेक के बाद बैक इन ब्लू, विराट कोहली बोले – ‘अब ज़िंदगी की लय में वापस आ रहा हूं’

By: Sharim Ansari | Published: October 19, 2025 12:41:32 PM IST

India vs Australia 1st ODI 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. इस वनडे सीरीज के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. कोहली और रोहित टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, जिससे वे भारत के लिए केवल एक फॉर्मेट (वनडे) में ही खेल पा रहे हैं. रविवार, 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे मैच से पहले, विराट कोहली ने Fox Cricket पर एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री के साथ ख़ास बातचीत की.

परिवार के साथ बिताया खास समय

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, विराट कोहली ने एक लंबा ब्रेक लिया. इस दौरान, वह सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई दिए, जिससे फैंस सवाल कर रहे थे कि वह इतने लंबे समय तक क्रिकेट से दूर क्यों रहे और लंदन क्यों चले गए. कोहली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अपने परिवार और बच्चों (अकाय और वामिका) के साथ समय बिताने का मौका उनके लिए बेहद खास था.

विराट कोहली ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से यह मेरे लिए बहुत लंबा ब्रेक रहा है. मैं बस ज़िंदगी की लय में वापस आने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कुछ जो मुझे इतने सालों से करने का मौका नहीं मिला था. अपने बच्चों और परिवार के साथ घर पर समय बिताना बहुत अच्छा रहा है. यह एक ऐसा अनुभव है जिसका मैंने सचमुच आनंद लिया है.

15 साल बाद पहला लंबा ब्रेक

विराट कोहली ने कहा कि पिछले 15-20 सालों में उन्होंने शायद ही कभी आराम किया हो, लेकिन यह ब्रेक उनके लिए बेहद फायदेमंद रहा है. कोहली कहते हैं कि सच कहूं तो पिछले 15-20 सालों में मैंने जितना क्रिकेट खेला है, उतना किसी ने नहीं खेला. मैंने कभी आराम नहीं किया, चाहे वह इंटरनेशनल क्रिकेट हो या IPL, इसलिए यह ब्रेक मेरे लिए बहुत ताज़गी भरा रहा है. कोहली ने कहा कि वह पहले से कहीं ज़्यादा फिट महसूस कर रहे हैं.

कोहली कहते हैं कि मैं पहले जितना ही फिट महसूस करता हूं, अगर उससे ज़्यादा नहीं. जब आप तरोताज़ा महसूस करते हैं और मानसिक रूप से जानते हैं कि मैदान पर क्या करना है, तो बस शारीरिक तैयारी की ज़रूरत होती है. मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरा शरीर फिट है और मेरी जागरूकता पूरी है, तो खेल के प्रति मेरी जागरूकता स्वाभाविक रूप से आती है.

विराट कोहली ने कहा कि फिटनेस उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह इस पर पूरा ध्यान देते हैं. कोहली कहते हैं कि मैं इसी तरह अपना जीवन जीता हूं. अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. नेट्स और फील्डिंग सेशन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है.

विराट कोहली की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी उतनी आसान नहीं रही. कोहली को बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क ने आउट किया. उन्होंने 8 गेंदें खेलीं और खाता भी नहीं खोल पाए.

