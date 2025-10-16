Virat Kohli Tweet: ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ से पहले विराट कोहली का रहस्यमयी ट्वीट, फैंस के दरमियान मचा हड़कंप

Virat Kohli viral X post: भारत के अनुभवी क्रिकेटर विराट कोहली ने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ से पहले एक रहस्यमयी ट्वीट किया. कोहली, जो आमतौर पर सोशल मीडिया X पर निजी संदेश पोस्ट नहीं करते, ने 16 अक्टूबर को पर्थ पहुंचते ही इस प्लेटफ़ॉर्म पर एक अस्पष्ट संदेश साझा किया. हालांकि, डेढ़ घंटे बाद ही यह पोस्ट एक विज्ञापन निकला.

ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की सीरीज़ से पहले अपने वनडे भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, कोहली ने लिखा कि आप असली असफलता तभी पाते हैं जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं. यह ट्वीट तुरंत वायरल हो गया और फैंस उनके शब्दों के पीछे के अर्थ के बारे में अटकलें लगाने लगे.

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

कोहली ने बताया ट्वीट का राज़

जैसे ही सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लोगों ने खूब पसंद किया, कोहली ने ट्वीट का जवाब दिया और बताया कि यह एक विज्ञापन अभियान था. हालांकि, कोहली के फैंस ने देखा कि विज्ञापन का संदेश केवल निजी था और उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या यह अनुभवी खिलाड़ी किसी बात का संकेत दे रहा था.

विराट कोहली और रोहित शर्मा 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़ के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं. दोनों की वापसी पर बोलते हुए, हेड कोच गौतम गंभीर ने रोहित और कोहली को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि दोनों ऑस्ट्रेलिया में अच्छा समय बिताएंगे.

गौतम गंभीर की प्रतिक्रिया

गंभीर ने भारत बनाम वेस्टइंडीज सीरीज़ के बाद कहा कि वे (रोहित शर्मा और विराट कोहली) बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका अनुभव अमूल्य होगा. 2027 विश्व कप अभी ढाई साल दूर है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है. कोहली और रोहित दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनकी वापसी से टीम को काफी बढ़ावा मिलेगा. उम्मीद है कि उनका दौरा सफल रहेगा और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम ऑस्ट्रेलिया में एक मज़बूत सीरीज़ प्रदर्शन करेगी.

रोहित और कोहली की वापसी पर गंभीर की प्रतिक्रिया ने फैंस को उत्साहित कर दिया, जिन्होंने अनुमान लगाया कि अगर ऑस्ट्रेलिया में उनकी सीरीज़ खराब रही तो क्या इन दोनों को वनडे टीम से संन्यास लेने के लिए मजबूर किया जाएगा.

कोहली के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, फैंस ने अंदाज़ा लगाया कि क्या यह बल्लेबाज का यह बयान था कि वह बिना लड़े हार नहीं मानेंगे.

ऑस्ट्रेलिया दौरे का इतिहास भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है. पिछली बार जब रोहित और कोहली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो इस दौरे ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया था. पिछली बार जब विराट भारत के लिए मैदान पर थे, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में देश की कमान संभाली थी. मुश्किल बल्लेबाजी परिस्थितियों में, कोहली ने भारत के लिए पारी की नींव रखी और ग्रुप-स्टेज के सभी मैचों में जीत दिलाई.

ऑस्ट्रेलिया के दुर्भाग्यपूर्ण दौरे के बाद से इस बल्लेबाज़ का प्रदर्शन शानदार रहा है. 2025 में, उन्होंने न केवल भारत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बल्कि RCB के साथ अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब भी जीता.

