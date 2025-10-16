Home > खेल > Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग

Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग

CWG 2030: भारत को 2030 के शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी मिलने की लगभग पुष्टि हो गई है, जिससे देश की ओलंपिक 2036 की दावेदारी को भी मजबूती मिलेगी. यह फैसला 'Viksit Bharat 2047' के विज़न की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

By: Sharim Ansari | Published: October 16, 2025 2:58:22 PM IST

India to Host CWG 2030
India to Host CWG 2030

Ahmedabad: भारत को अगले महीने 2030 में होने वाले शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए औपचारिक रूप से मंज़ूरी मिल जाएगी, क्योंकि देश 2036 ओलंपिक खेलों के आयोजन के लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है. कॉमनवेल्थ स्पोर्ट का कहना है कि उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नाइजीरिया की बोली से पहले ही गुजरात के अहमदाबाद को 2030 खेलों की मेज़बानी के लिए सुझाव दिया था. इस निर्णय को 26 नवंबर को ग्लासगो में होने वाली आम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है, लेकिन कई सूत्रों ने इस प्रक्रिया को एक औपचारिकता बताया है.

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केटी सैडलेयर ने कहा कि आज की सिफारिश राष्ट्रमंडल खेल आंदोलन के भविष्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. यह ग्लासगो 2026 द्वारा प्रदान किए जाने वाले मंच पर आधारित है और आने वाले वर्षों के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित करती है. 2030 में होने वाले शताब्दी खेल न केवल 100 वर्षों के इतिहास का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि यह प्रदर्शित करने का भी अवसर प्रदान करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल कैसे निरंतर विकसित होते रह सकते हैं, जिससे राष्ट्रमंडल भर के एथलीटों, समुदायों और राष्ट्रों पर सार्थक प्रभाव पड़ सकता है.

2036 ओलंपिक की दावेदारी के लिए अहम कदम

इस घोषणा का मतलब बड़ा है क्योंकि अहमदाबाद वह जगह है जहां भारत 2036 के ओलंपिक कराने का प्लान बना रहा है. लेकिन वैश्विक खेल जगत के सबसे बड़े आयोजन के लिए इसकी दावेदारी को हाल के महीनों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे कतर, इस्तांबुल और हंगरी सहित अन्य दावेदार हाई अलर्ट पर हैं.

जर्मनी और सऊदी अरब भी भविष्य में ओलंपिक खेलों के आयोजन के इच्छुक हैं, हालांकि उनका ध्यान 2040 पर ज़्यादा है. 2036 या 2040 के लिए ब्रिटेन की बोली की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यूके स्पोर्ट 2044 में मेजबानी की संभावना में ज़्यादा रुचि रखता है. 2036 के लिए किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी की कमी ने कई अंदरूनी सूत्रों को अहमदाबाद को पसंदीदा बनाने के लिए प्रेरित किया है, खासकर क्योंकि नीता अंबानी, जिनका परिवार भारत में सबसे अमीर है, एक प्रमुख IOC सदस्य हैं.

यह भी पढ़ें: CWG 100th Anniversary: अहमदाबाद बना 2030 शताब्दी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का दावेदार, भारत को ऐतिहासिक मौका

हालांकि, एक सूत्र ने कहा कि इंटरनेशनल ओलिंपिक कमिटी (IOC) ने गर्मियों में लुसाने का दौरा करने के दौरान भारतीय बोली को एक चेतावनी दी थी, जब भारतीय ओलंपिक संघ में मिसमैनेजमेंट और शासन संबंधी मुद्दों, बोली में विवरण की कमी और खेलों में देश के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, भारत ने पेरिस में छह पदक जीते और पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा.

भारत की डोपिंग समस्याएं भी IOC के लिए चिंता का विषय हैं क्योंकि यह World Anti-Doping Agency की निगरानी सूची में शीर्ष पर बना हुआ है, जहां पिछले साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के 260 पॉजिटिव मामले सामने आए थे. एक और झटका तब लगा जब IOC की नई अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने सदस्यों के इस प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के अनुरोध पर जुलाई में मेजबान शहर की बोली प्रक्रिया रोक दी.

ऐसा माना जा रहा था कि अहमदाबाद को उसी गोपनीय चयन नीति का लाभ मिलेगा जिसके कारण ब्रिस्बेन को 2032 खेलों की मेजबानी बिना किसी विस्तृत बोली प्रक्रिया के सौंप दी गई थी. हालांकि, कोवेंट्री ने संकेत दिया है कि अब सदस्यों की भूमिका कहीं अधिक होगी.

दिल्ली 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की दिक्कतें

दिल्ली में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बदइंतज़ामी और क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों में दर्शकों की कमी जैसे सवाल अब भी उठते हैं. लेकिन 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी इन चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकती है.

डॉ. पी. टी. उषा ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक पूर्ण रूप से विकसित होने के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि भारत के लिए शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना एक असाधारण सम्मान की बात होगी. ये खेल न केवल भारत की विश्वस्तरीय खेल और आयोजन क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे, बल्कि Viksit Bharat 2047 की ओर हमारी राष्ट्रीय यात्रा में भी एक सार्थक भूमिका निभाएंगे.

भारत की भागीदारी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सिर्फ दो साल पहले विक्टोरिया और गोल्ड कोस्ट ने पैसे की कमी के कारण 2026 के गेम्स से हाथ खींच लिया था, जिससे इन खेलों का भविष्य खतरे में पड़ गया था. अब अगली गर्मियों में ग्लासगो में छोटा आयोजन होगा, जिसमें सिर्फ 10 खेल शामिल होंगे, जबकि बर्मिंघम 2022 में 22 खेल हुए थे.

यह भी पढ़ें: किस देश ने T20 World Cup के लिए पहली बार किया क्वालिफ़ाई? PM Modi से है खास कनेक्शन

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग
Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग
Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग
Commonwealth Games 2030 की मेज़बानी भारत के नाम, अहमदाबाद से ओलंपिक 2036 तक की बड़ी छलांग