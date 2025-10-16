Home > खेल > Virat Kohli ने इस शख्स के नाम किया अपना बंगला, क्या भारत छोड़ रहे हैं भारतीय क्रिकेटर?

दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर  विराट कोहली Virat Kohli ने गुरुग्राम में अपने शानदार बंगले की ज़िम्मेदारी अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है.

By: Divyanshi Singh | Published: October 16, 2025 3:14:11 PM IST

Virat Kohli
Virat Kohli

Virat Kohli: दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर  विराट कोहली (Virat Kohli) ने गुरुग्राम में अपने शानदार बंगले की ज़िम्मेदारी अपने बड़े भाई विकास कोहली को सौंप दी है. इसके लिए उन्होंने एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है जिसे पावर ऑफ़ अटॉर्नी कहते हैं. विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं, इसलिए वह अपनी प्रॉपर्टी के मामलों को देखने के लिए बार-बार इंडिया नहीं आ पाते हैं. इसलिए, पावर ऑफ़ अटॉर्नी (Power of Attorney) के ज़रिए उन्होंने अपने भाई को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी मामलों को आसानी से संभालने का अधिकार दिया है. 

कहा जाता है कि उनके गुरुग्राम वाले बंगले की कीमत लगभग ₹80 करोड़ (लगभग ₹80 करोड़) है, साथ ही वहाँ एक फ़्लैट भी है. पावर ऑफ़ अटॉर्नी विकास कोहली को इस प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी लीगल या सरकारी काम को संभालने का अधिकार देता है. इससे विराट को बार-बार इंडिया नहीं आना पड़ता और विकास उनकी तरफ़ से सभी मामले संभाल सकते हैं.

पावर ऑफ़ अटॉर्नी क्या है?

पावर ऑफ़ अटॉर्नी एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति (जिसे प्रिंसिपल कहा जाता है) दूसरे व्यक्ति (जिसे एजेंट या अटॉर्नी कहा जाता है) को अपनी तरफ़ से खास या आम काम करने के लिए ऑथराइज़ करता है. यह अधिकार प्रॉपर्टी, बैंकिंग या किसी दूसरे लीगल काम से जुड़ा हो सकता है. जब मालिक (प्रिंसिपल) पावर ऑफ़ अटॉर्नी देता है, तो एजेंट के पास उस प्रॉपर्टी या काम को मैनेज करने का पूरा अधिकार होता है, ठीक वैसे ही जैसे मालिक के पास होता है. इसका मतलब है कि एजेंट के लिए गए फैसले प्रिंसिपल पर लागू होते हैं.

पावर ऑफ़ अटॉर्नी कितने तरह के होते हैं?

पावर ऑफ़ अटॉर्नी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं. पहला है जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी, जो एजेंट को प्रिंसिपल के सभी काम करने की इजाज़त देता है. यानी, एजेंट मालिक की तरफ से कोई भी फैसला ले सकता है. दूसरा है स्पेशल या लिमिटेड पावर ऑफ़ अटॉर्नी, जो एजेंट को सिर्फ़ एक खास काम करने का अधिकार देता है. उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई घर बेचना या खरीदना है, तो आप एजेंट को सिर्फ़ उसी काम के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी दे सकते हैं.

पावर ऑफ़ अटॉर्नी कैसे बनता है?

पावर ऑफ़ अटॉर्नी बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर (जिसकी कीमत ₹100 है) पर तैयार किया जाता है. इसके बाद, इसे कानूनी तौर पर वैलिड बनाने के लिए नोटराइज़ करवाना ज़रूरी है. इस डॉक्यूमेंट पर दोनों पार्टियों और दो गवाहों के साइन की ज़रूरत होती है. एक बार यह प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद, एजेंट के पास प्रिंसिपल की तरफ से काम करने का अधिकार होता है. यह प्रोसेस बाद में होने वाले किसी भी झगड़े या परेशानी को खत्म कर देता है, क्योंकि यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है.

power of attorney, Vikas Kohli, virat kohli, Virat Kohli Gurgaon Property
