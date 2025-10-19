Home > खेल > Rohit Sharma Record: भारतीय क्रिकेट के हिटमैन ने रचा इतिहास, बने 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 5वें भारतीय

Perth Stadium: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे में रोहित शर्मा ने अपने करियर का 500वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर नया इतिहास रच दिया. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वह सिर्फ पांचवें भारतीय क्रिकेटर बने हैं.

By: Sharim Ansari | Published: October 19, 2025 10:35:08 AM IST

rohit sharma 500 odi match: भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा ने रविवार को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. इस मैच के साथ, रोहित ने अपने करियर का 500वां इंटरनेशनल मैच खेलकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बन गए. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (664), विराट कोहली (551), एमएस धोनी (535) और राहुल द्रविड़ (504) ने यह उपलब्धि हासिल की थी.

रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय सफर यादगार रहा है. 2007 में आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले इस शानदार बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट को कई अविस्मरणीय पल दिए हैं. टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है. सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनके नाम 3 दोहरे शतक हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है.

भारत लगातार 16वीं बार टॉस हारा

हालांकि, इस ऐतिहासिक दिन टॉस के साथ टीम इंडिया का दुर्भाग्य जारी रहा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत ने लगातार 16वीं बार टॉस गंवाया, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है. भारत ने आखिरी बार 2023 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टॉस जीता था, जब उसने वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराया था. तब से, भारत हर वनडे में टॉस हारता आया है. टॉस भले ही ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया हो, लेकिन मैदान पर सभी की निगाहें रोहित शर्मा पर टिकी हैं. यह उपलब्धि उनके करियर के लंबे सफ़र का प्रतीक है.

भारतीय टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल का यह पहला वनडे मैच है. पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी कर रहे हैं. इस मैच की प्लेइंग 11 दिलचस्प है, क्योंकि इस मैच में 3 खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहे हैं – ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया, इस मैच में भारत के लिए चुने गए. रोहित शर्मा ने नितीश को वनडे कैप प्रदान की. इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल ओवेन और मैथ्यू रेनशॉ ने अपना वनडे डेब्यू किया.

टीम इंडिया की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11

ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैथ्यू रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड

