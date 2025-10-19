India vs Australia First ODI: Rohit Sharma और Virat Kohli के साथ 3276 दिन बाद हुआ कुछ ऐसा, सभी रह गए हैरान

Rohit Sharma And Virat Kohli: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले ODI मैच में भारतीय फैंस को निराशा झेलनी पड़ी. लंबे समय के बाद खेल रहे टीम इंडिया के दोनों दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली सस्ते में लौट गए. रोहित शर्मा 8 रन तो विराट कोहली तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. लेकिन इन दोनों के साथ 3276 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ की सभी हैरान रह गए. दरअसल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस मैच से पहले अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, लेकिन तब रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान थे. लेकिन अब रोहित की जगह शुभमन गिल टीम इंडिया के कप्तान हैं. तो ऐसे में 9 साल बाद ये दोनों खिलाड़ी एक अलग कप्तान की कप्तानी में खेलते दिखे. आखिरी बार ऐसा 3276 दिन पहले यानी 29अक्टूबर 2016 को देखने को मिला था.

2016 में आखिरी बार हुआ ऐसा

29अक्टूबर 2016 को रोहित-विराट ने एमएस धोनी की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबला खेला था. अब 3276 दिन बाद ऐसा हुआ है, जब वो दोनों एक अलग कप्तान की कप्तानी में खेल रहे है. मतलब एक ऐसे वनडे मुकाबले में जिसमें उन दोनों में से कोई भी कप्तान नहीं हैं.

कैसे आउट हुए रोहित और विराट?

जोश हेज़लवुड की गुड लैंथ गेंद पर रोहित शर्मा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, तभी गेंद बल्ले का किनारा लेचे हुए मैट रेनशॉ के हाथों में गई और रोहित शर्मा का कैच पकड़ा गया. रोहित शर्मा ने 14 गेंदों में 8 रन बनाए. उन्होने इस दौरान एक चौका भी लगाया.

मिचेल स्टार्क की गेंद पर कोहली बड़े शॉट के लिए गए लेकिन वो आउट हो गए.. कॉनॉली ने कोहली का कैच पकड़ा. ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कोहली ने अपने शरीर से दूर एक बड़ी ड्राइव लगाने की कोशिश की. लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगने के बाद कॉनॉली ने बैकवर्ड पॉइंट पर बाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा.कोहली ने 8 गेंदें खेली लेकिन कोई रन नहीं बना सके.

पहले ODI के लिए कैसी है दोनों टीमों की प्लेइंग 11?

भारत:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS: पहले ODI से India ने चैंपियन खिलाड़ी को किया बाहर, नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू, भारत की पहले बल्लेबाजी

ऑस्ट्रेलिया:

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

ये भी पढ़ें- Rohit Sharma के लिए खास होगी ODI सीरीज, Australia में करेंगे ऐसा कमाल, पूरी दुनिया में नहीं कर सका कोई!

