वरुण चक्रवर्ती बनें ICC रैंकिंग्स के नंबर 1 गेंदबाज़

वरुण चक्रवर्ती एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो भारत के लिए लेग स्पिन गेंदबाज़ के रूप में खेलते हैं. उन्होंने पहली बार ICC मेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में प्रथम सस्थान प्राप्त किया है

By: Swarnim Suprakash | Published: September 17, 2025 5:15:28 PM IST

नई दिल्ली, भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने पहली बार ICC मेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में प्रथम सस्थान प्राप्त किया है. वरुण ऐसा करने वाले जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं. उन्होंने यह स्थान अपनी शानदार प्रदर्शन से हासिल किया है. एशिया कप 2025 में भी वह शानदार प्रदर्शन करतेहुए नज़र आ रहे हैं. 

परिवार, जन्म और प्राम्भिक शिक्षा 

वरुण चक्रवर्ती एक भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो भारत के लिए लेग स्पिन गेंदबाज़ के रूप में खेलते हैं. वरुण का जन्म 29 अगस्त 1991 को कर्नाटक के बीदर में हुआ था. वरुण को लोग प्यार से सीवी वरुण भी कहते हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत जुलाई 2021 में अपना टी20 डेब्यू के साथ किया और बाद में फ़रवरी 2025 में उन्हेने अपना अपना वनडे डेब्यू किया. वरुण के पिता विनोद चक्रवर्ती हैं जो BSNL में ITS अधिकारी थे और वरुण की मां ‘मालिनी’ एक कुशल गृहणी हैं. पिता विनोद चक्रवर्ती तमिल-मलयाली हैं और माँ कन्नड़ हैं. वरुण का पालन-पोषण और प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के अड्यार में हुई.

करियर की शुरुआत और डेब्यू 

घरेलु क्रिकेट में वरुण तमिलनाडु के लिए और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शाहरुख़ खान की कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं. वरुण, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जितने वाली भारतीय टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं. वरुण 2018 में तब सुर्ख़ियों में आए थे जब उन्होंने 2018 तमिलनाडु प्रीमियर लीग के दौरान 4.70 की इकॉनमी रेट से उनके 9 विकेटें ली और अपनी टीम मदुरै पैंथर्स को अपना पहला खिताब जीतने में मदद की. 

उपलब्धि और विवाह 

दिसंबर 2018 में, वरुण चक्रवर्ती को प्रीती जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए होने वाली खिलाड़ी नीलामी में 8.4 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा था.अपने करियर में आगे बढ़ने के साथ-साथ वह अपने निजी और पारिवारिक जीवन में भी आगे बढे और 11 दिसंबर 2020 को, उन्होंने चेन्नई में अपनी लंबे समय से रही प्रेमिका ‘नेहा खेडेकर’ से शादी की. 

