जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम
Home > देश > जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम

जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम

PM Narendra Modi:अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके दशकों के त्याग, परिवर्तनकारी नेतृत्व, यूपीआई और वैश्विक मान्यता से प्राप्त उपलब्धियों की प्रशंसा की।

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 17, 2025 4:32:08 PM IST

Narendra Modi birthday
Narendra Modi birthday

PM Narendra Modi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उन्हें त्याग और समर्पण का प्रतीक बताया. एक्स पर कई पोस्ट में, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने “राष्ट्र प्रथम” के सिद्धांत को अपनाते हुए पांच दशकों से भी अधिक समय तक अथक परिश्रम किया है. वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और दुनिया में एक प्रेरणादायक देश के रूप में उभरा है.

शेयर किया वीडियो

अमित शाह ने जन कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करने वाला एक वीडियो भी साझा किया. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “देश के लिए त्याग, तपस्या और पूर्ण समर्पण का नाम है  श्री नरेन्द्र मोदी जी…”

पीएम मोदी को करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा बताते हुए शाह ने लिखा “त्याग और समर्पण के प्रतीक, करोड़ों देशवासियों के प्रेरणास्रोत, प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं. सामाजिक जीवन में पांच दशकों से भी अधिक समय से देशवासियों के कल्याण के लिए बिना रुके, बिना थके, अथक परिश्रम करने वाले मोदी जी, प्रत्येक नागरिक के लिए ‘राष्ट्र प्रथम’ की जीवंत प्रेरणा हैं.”

मोदी जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि और स्वयं को अंतिम स्थान दिया है: शाह

शाह ने X पर लिखा “पिछले चार दशकों से, मुझे श्री मोदी जी को विभिन्न भूमिकाओं में देखने का अवसर मिला है. चाहे वह आरएसएस प्रचारक हों, भाजपा के संगठन महासचिव हों, गुजरात के मुख्यमंत्री हों या पिछले 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हों, श्री मोदी जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि और स्वयं को अंतिम स्थान दिया है” .

केंद्रीय मंत्री ने हाशिए पर पड़े लोगों  गरीबों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को शासन के केंद्र में रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी श्रेय दिया. उन्होंने ट्वीट किया, “व्यवस्था में शुचिता, निर्णयों में दृढ़ता और नीतियों में स्पष्टता लाने वाले श्री मोदी ने वंचितों, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं और आदिवासियों को शासन के केंद्र में रखने का अविस्मरणीय कार्य किया है. करोड़ों देशवासियों के जीवन में अकल्पनीय बदलाव लाने और उन्हें एक ‘विकसित’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण की यात्रा से जोड़ने वाले श्री मोदी पर पूरा देश गर्व करता है.”

11 वर्षों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने का काम-शाह

शाह ने कहा “जिन क्षेत्रों में विकास पहुंच से कोसों दूर था, जहां लोग संवाद भी नहीं करते थे, वहां मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने का काम किया है. असम में सबसे लंबा पुल, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, सेमीकंडक्टर इकाइयाँ, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा ये मोदी सरकार के तहत भारत के हर क्षेत्र में नंबर एक बनने के प्रतीक हैं. आज, जब ठेले पर सब्जी बेचने वाले भी गर्व से यूपीआई दिखाते हैं, तो नरेंद्र मोदी होने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है.”

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह साबित करने के लिए मोदी की भी सराहना की कि आर्थिक विकास और कल्याण साथ-साथ चल सकते हैं. उन्होंने आईएमएफ द्वारा भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक “उज्ज्वल बिंदु” के रूप में मान्यता दिए जाने का हवाला देते हुए कहा, “उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है.”

शाह ने आगे लिखा, “युद्धों, तनावों और वैश्विक लॉबी के दौर में, मोदी जी पूरी दुनिया के सामने संवाद के एक सेतु के रूप में उभरे हैं. इसी कारण, दुनिया के 27 देशों ने विश्व-मित्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है. यह उनके वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है.”

उन्होंने कहा, “अंतरिक्ष में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराइयों तक, उन्होंने विरासत और विज्ञान, दोनों को गौरवान्वित किया है. उनके नेतृत्व में, भारत आज अंतरिक्ष क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. स्वदेशी कोविड टीकों और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों से लेकर स्टार्टअप्स, नवाचार, किसानों की फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और विनिर्माण मिशन तक, मोदी जी हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं.”

इन योजनाओं के जरिए किसानों के दिल में उतरे PM Modi, भारत की आर्थिक रीढ़ को बनाया और मजबूत

मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया-CM Yogi

वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और दुनिया में एक प्रेरणादायक देश के रूप में उभरा है. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है. योगी ने कहा, “आज दुनिया एक नए भारत को देख रही है. यह अब एक पिछड़ा देश नहीं रहा, बल्कि दूसरे देशों के लिए प्रेरणा बन रहा है. गरीबों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और हाशिए के लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है.”

PM Modi को दुनिया के कितने देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान? यहां देखें पूरी लिस्ट

काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास

मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के विकास के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, “हमारी विरासत सम्मान का विषय है. यह केवल बातें नहीं, बल्कि हकीकत है. चाहे वह अयोध्या में राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ या महाकाल मंदिर हो, इन विरासत स्थलों का विकास दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.”

PM Modi के बारें में कितना जानते हैं आप? दम है तो दीजिए इन 10 सवालों के जवाब

Tags: Amit Shah wishescm yogiNarendra modi birthdaypm modi birthday
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम
जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम
जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम
जन्मदिन पर सीएम योगी और अमित शाह ने की Modi की तारीफ, कहा- पीएम के लिए राष्ट्र है प्रथम