PM Modi Untold Facts: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन से जुड़ी 50 अनसुनी बातें, कुछ तो आपको कर देंगी हैरान

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज हम उनके जीवन से जुड़ी 50 अनसुनी बातों के बारे में बताएंगे.

By: Sohail Rahman | Published: September 17, 2025 12:37:32 PM IST

PM Modi Untold Facts: भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. मई 2014 यानी करीब 11 वर्षों से वो भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं. उनके नेतृत्व में भारत दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है. भारत हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या रक्षा के क्षेत्र में. हर क्षेत्र में भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है. ऐसे में आइए आज हम आपको पीएम मोदी के जुड़ी 50 ऐसी बातों को बताएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगी.

  1. पीएम मोदी के पास अपना खुद का एक भी निजी वाहन नहीं है.

  2. उनके पास कृषि भूमि का कोई स्वामित्व नहीं है.

  3. किसी भी संपत्ति का स्वामित्व नहीं है, चाहे वह फ्लैट हो या बंगला, या विरासत में मिली हो.

  4. शेयर बाजार/म्यूचुअल फंड निवेश की कोई जानकारी नहीं दी गई है.

  5. कॉर्पोरेट बॉन्ड में कोई निवेश नहीं है.

  6. बैंकों या किसी अन्य वित्तपोषक से कोई ऋण नहीं है.

  7. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास ₹2.67 लाख मूल्य की 4 सोने की अंगूठियां हैं. 

  8. इसके अलावा, अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो ₹3.02 करोड़ मूल्य की कुल चल संपत्ति है. 

  9. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐसे पीएम हैं, जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ.

  10. वह लगातार तीन बार पीएम बन कर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की बराबरी कर चुके हैं. 

  11. नरेन्द्र मोदी का जन्म गुजराज के वडनगर में हुआ.

  12. नरेन्द्र मोदी कुल 6 भाई-बहन हैं.

  13. नरेन्द्र मोदी भाई-बहनों में से दूसरे नंबर की संतान हैं.

  14. उनकी माता का नाम हीराबेन था.

  15. पीएम मोदी के चाचा नरसिंहदास मोदी के आठ बच्चे हैं. नरसिंहदास का निधन हो चुका है. इनके बच्चों में भोगीलाल, अरविंदभाई, चंबाबेन, भारतभाई, रमीला, अशोकभाई, चंद्रकांतभाई और इंदिरा शामिल हैं. 

  16. दूसरे चाचा नरोत्तमभाई मोदी के दो बच्चे हैं. नरोत्तमभाई का भी निधन हो चुका है. नरोत्तमभाई के बच्चों का नाम जगदीश और सोनिका है. 

  17. तीसरे चाचा जगजीवनदास मोदी थे. उनके एक बेटे रमेशभाई हैं. 

  18. चौथे चाचा कांतीलाल मोदी के पांच बच्चे हैं. इनमें उषा, मीता, भार्गव, चेतना और गायत्री शामिल हैं. 

  19. पांचवें चाचा जयंतीलाल मोदी के भी दो बच्चे हैं. इनमें बिपिनभाई और लीना हैं.

  20. नरेन्द्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था.

  21.  नरेन्द्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी.

  22. 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई.

  23. नरेन्द्र मोदी वड़नगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे. नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे. उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था.

  24. नरेन्द्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद-विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीतते थे. एनसीसी में भी शामिल हुए.

  25. नरेन्द्र मोदी बचपन में साधु-संतों से प्रभावित हुए. वे बचपन से ही संन्यासी बनना चाहते थे.

  26. संन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे. इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे.

  27. नरेन्द्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे. 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेन्द्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी.

  28. वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे. वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे. आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था.

  29. हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे. दो साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया.

  30. हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकान भी लगाईं. उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची.

  31. अठारह साल की उम्र में नरेन्द्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले के राजोसाना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया गया था.

  32. नरेन्द्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए.

  33. नरेन्द्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहां सारे छोटे काम करते जैसे साफ-सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल है.

  34. नरेन्द्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं. चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद लिया.

  35. जब नरेन्द्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था. शकरसिंह वाघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे.

  36. नरेन्द्र मोदी संघ में कुर्ते की बांह छोटी करवा लीं, ताकि वह ज्यादा खराब न हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया है और देशभर में मशहूर है.

  37. वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर ढाई सालों तक पुलिस को छकाते रहे.

  38. नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित तीन महीने का कोर्स किया है.

  39. मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. उन्होंने गुजरात में ‘विवेकानंद युवा विकास यात्रा’ निकाली थी.

  40. नरेन्द्र मोदी शाकाहारी हैं. उन्होंने सिगरेट, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया.

  41. नरेन्द्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं. सिर्फ साढ़े तीन घंटे की नींद लेते हैं, वे सुबह 5.30 बजे उठ जाते हैं.

  42. नरेन्द्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं. एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि लोगों को आधा गिलास पानी से भरा नजर आता है,लेकिन मुझे आधा गिलास पानी और आधा हवा से भरा नजर आता है.

  43. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संपत्ति (PM Modi Assets) पिछले 18 सालों में बहुत सीमित रूप से बढ़ी है. 

  44. वर्ष 2007 में उनकी संपत्ति कुल 42.56 लाख रुपये थी. 

  45. वर्ष 2012 में यह बढ़कर 1.33 करोड़ रुपये हो गई. 

  46. वर्ष 2014 में संपत्ति 1.26 करोड़ रुपये थी. 

  47. वर्ष 2017 में उनकी संपत्ति कुल 2.00 करोड़ रुपये पहुंची. 

  48. वर्ष 2024 में उनकी संपत्ति बढ़कर 3.02 करोड़ रुपये हो गई.

  49. जवाहर लाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तोड़ दिया है.

  50. पीएम मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पीएम है.

