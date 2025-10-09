Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के
Home > खेल > Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के

Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के

IND U-19 vs AUS U-19: वैभव ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ जमकर अपना पराक्रम दिखाया और गेंदबाज़ों का पसीना छुड़ाया. वैभव ने यूथ टेस्ट सीरीज में सेंचुरी तो ठोकी ही इसके साथ ही छक्के लगाने के मामले में भी वो पहले नंबर पर रहे.

By: Pradeep Kumar | Published: October 9, 2025 7:32:35 AM IST

Vaibhav Suryavanshi_ind u-19 vs aus u-19
Vaibhav Suryavanshi_ind u-19 vs aus u-19

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में धमाल मचाने का बाद अब अपने पहले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी जमकर कमाल किया. इंडिया की अंडर-19 टीम आयुष म्हात्रे की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई. भारतीय टीम को यहां पर ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ 3 यूथ वनडे और 2 यूथ टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी थी. इस दौरे पर सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकीं हुईं थी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह से आईपीएल में अपने बल्ले से धाक जमाई थी, सभी को उम्मीद थी कि ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अपना दमखम दिखाएगा. वैभव ने ऑस्ट्रेलिया में भी अपने बल्ले की चमक बिखेरी और मार-मार के धागा खोल दिया. वैभव ने दोनों ही सीरीज़ में धमाकेदार प्रदर्शन किया. वैभव ने अपने बल्ले का दमखम दिखाते हुए यूथ टेस्ट सीरीज में सेंचुरी तो ठोकी ही इसके साथ ही छक्के लगाने के मामले में भी वो पहले नंबर पर रहे. वैभव से ज़्यादा छक्के कोई लगा ही नहीं पाया.

सूर्यवंशी ने बिखेरी अपनी चमक
  
वैभव ने ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के खिलाफ जमकर अपना पराक्रम दिखाया और गेंदबाज़ों का पसीना छुड़ाया. वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने तीन यूथ वनडे सीरीज में तीन पारियों बल्लेबाजी करते हुए कुल 124 रन 41.33 के औसत से बनाए, जिसमें उनके बल्ले से एक अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिली. वैभव का स्ट्राइक रेट जहां 112.72 का देखने को मिला तो वहीं उन्होंने 12 चौके और 9 छक्के भी लगाए. यूथ टेस्ट सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने तीन पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 44.33 के औसत से कुल 133 रन बनाए, जिसमें वैभव ने एक शतकीय पारी भी खेली है. वैभव ने इस दौरान कुल 11 चौके और 9 छक्के भी जड़े. सूर्यवंशी ने इस तरह से दोनों सीरीज मिलाकर कुल 6 पारियों में बल्लेबाजी की और उसमें उनके बल्ले से कुल 257 रन लगभग 42 के औसत से देखने को मिले। वहीं वैभव ने कुल 18 छक्के भी लगाए.

ये भी पढ़ें-Rohit Sharma: रोहित शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए इस टीम के कप्तान!

वैभव ने ठोके 3-3 शतक

आईपीएल 2025 में जब वेभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने के लिए आए, तभी इस खिलाड़ी ने काबिलियत का लोहा मनवा लिया था. जैसे ही सूर्यवंशी ने आईपीएल में शतक जमाया, पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा होने लगी. वैभव ने अभी तक अपने यूथ वनडे और टेस्ट सीरीज के करियर में कुल तीन शतकीय पारियां खेली तो वहीं तीन अर्धशतकीय पारियां भी खेलने में कामयाब हुए हैं. ऐसे में अब ये खिलाड़ी जब-जब मैदान पर उतरेगा तो सभी की निगाहें इन्हीं पर रहेगी, क्योंकि वैभव ने जिस तरीके का बैंचमार्क अपने लिए सेट कर दिया है. उसने फैंस को उम्मीदों को काफी ज़्यादा बढ़ा दिया है.

ये भी पढ़ें-Mohammad Siraj and Ravindra Jadeja: सिराज-जडेजा ने किया बड़ा काम, अब मिला धमाकेदार प्रदर्शन का ईनाम

Tags: CricketIND U-19 vs AUS U-19ipl 2025Team Indiavaibhav suryavanshiVaibhav Suryavanshi Record
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के
Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के
Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के
Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मचाया कोहराम, ठोक दिए सबसे ज़्यादा छक्के