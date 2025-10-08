Rohit Sharma: रोहित शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, बनाए गए इस टीम के कप्तान!

Rohit Sharma Captain: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से भले ही वनडे की कप्तानी छीन ली गई हो. भले ही रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर आखिरी पड़ाव पर हो, लेकिन हिटमैन का जलवा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता. रोहित शर्मा को सिएट क्रिकेट अवॉर्ड्स में भी सम्मानित किया गया था और अब रो’हिट’ मैन शर्मा को एक खास टीम का कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा का नाम दुनिया के सबसे दमदार ओपनर और सबसे सफल कप्तानों में शुमार होता है, क्योंकि रोहित ने अपनी कप्तानी में भारत को एक बार फिर से टी-20 का वर्ल्ड चैंपियन बनाया. इसके अलावा उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 12 सालों के बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. इसके अलावा रोहित की कप्तानी में ही भारत ने साल 2023 में वर्ल्ड कप फाइनल तक का सफर तय किया. तो ऐसे में रोहित ने पूरी दुनिया में अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया. अब इसी वजह से रोहित को एक खास टीम की कमान सौंपी गई है.

रोहित बने इस टीम के कप्तान

रोहित ने दुनियाभर में तो अपनी कप्तानी का डंका बजाया ही है, इसके अलावा वो 5-5 बार मुंबई इंडियंस की टीम को आईपीएल का चैंपियन भी बना चुके हैं. कुल मिलाकर ये सभी इसी ईशारा करते हैं कि रोहित एक बेहतरीन कप्तान हैं. रोहित के इन्हीं गुणों को देखते हुए ज़िम्बाब्वे के स्टार खिलाड़ी सिकंदर रज़ा ने रोहित शर्मा को अपनी टीम का कप्तान चुना है. सिंकदर रज़ा से जब उनकी बेस्ट टी-20 टीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी बेस्ट ग्यारह का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया. हालांकि सिंकदर रज़ा की इस बेस्ट टीम में कुछ चौंकाने वाली बातें भी रहीं जैसे उन्होंने अपनी टीम में ना तो विराट कोहली को जगह दी और ना ही एम एस धोनी को. तो चलिए आपको बताते हैं कि सिकंदर रज़ा ने अपनी इस टीम में किस-किसको जगह दी है.

भारत के 3 खिलाड़ियों को मिली जगह

सिकंदर रज़ा ने रोहित शर्मा को कप्तान तो बनाया ही है, इसके अलावा उन्होंने पारी की शुरुआत करने के लिए भी रोहित पर ही भरोसा जताया है. रोहित के जोड़ीदार के तौर पर रज़ा ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का नाम चुना है. इसके अलावा सिकंदर ने अपनी टीम में वेस्टइंडीज के तूफानी विकेटकीपर बल्लेबाज़ निकोलस पूरन को चुना है. इसके अलावा एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन, काइरन पोलार्ड को भी सिकंदर रज़ा ने अपनी टीम में लिया है. इन सबके अलावा सिकंदर ने शाहिद अफरीदी, रवींद्र जडेजा, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और शाहीन अफरीदी को भी अपनी टीम में रखा है. तो रज़ा ने इस तरह से अपनी टी-20 की बेस्ट टीम तैयार की है.

सिकंदर रजा की ऑलटाइम बेस्ट टी20 टीम

क्रिस गेल, रोहित शर्मा (कप्तान), निकोलस पूरन (विकेटकीपर), एबी डिविलियर्स, हेनरिक क्लासेन, काइरन पोलार्ड, रवींद्र जड़ेजा, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी, मिचेल स्टार्क.

