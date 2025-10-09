Mohammad Siraj and Ravindra Jadeja: सिराज-जडेजा ने किया बड़ा काम, अब मिला धमाकेदार प्रदर्शन का ईनाम

Ravindra Jadeja and Mohammad Siraj: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहला मैच टीम इंडिया ने पारी और 140 रनों से जीता था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और सिर्फ तीन दिन में ही मैच अपने नाम कर लिया. टीम इंडिया की इस जीत मे रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने अहम रोल अदा किया. सिराज ने जहां अपनी धारदार गेंदबाज़ी से कैरिबियाई बल्लेबाज़ों के पसीने छुड़ाए. वहीं रवींद्र जडेजा ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से वेस्टइंडीज की टीम को जमकर परेशान किया. जडेजा ने अपनी गेंदबाज़ी से भी कमाल किया और गेंदबाज़ी से भी धमाल मचाया. इस मैच जडेजा ने नॉटआउट 104 रनों की पारी खेली और गेंदबाज़ी में 4 विकेट भी चटकाए. जडेजा के इस धमाकेदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला. वहीं बात सिराज की करें तो, सिराज ने इस मैच में कुल 7 विकेट लिए. पहली पारी में जहां उन्होंने 4 विकेट चटकाए तो विंडीज़ की दूसरी पारी में उन्होंने 3 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. अब इन दोनों खिलाड़ियों को इस शानदार प्रदर्शन का ईनाम मिला है. जडेजा और सिराज ने आईसीसी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है.

सिराज-जडेजा का दिखा जलवा

अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में सिराज ने 7 बल्लेबाज़ों का शिकार किया और अब उसी का ईनाम उन्हें मिला है. सिराज ने आईसीसी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और तीन गेंदबाजों को पछाड़ते हुए अब वो 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं. सिराज ने अपने करियर के बेस्ट रेटिंग प्वाइंट हासिल किए हैं. इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने भी कमाल दिखाया है. जड्डू टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर तो है ही अब इसके साथ ही साथ रवींद्र जडेजा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं. जडेजा ने केएल राहुल, बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. केएल राहुल इस वक्त 35वें नंबर पर हैं.

ये खिलाड़ी हैं सबसे आगे

जो रूट की बात करें तो ये खिलाड़ी टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन बना हुआ है. नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं और नंबर 1 ऑलराउंडर जडेजा हैं. वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल टॉप पर बरकरार हैं.अभिषेक शर्मा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं.वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं. नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर पाकिस्तान के सैम अय्यूब हैं.

