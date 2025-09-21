IND vs AUS U19 ODI: वैभव के चौके-छक्कों से हिला ऑस्ट्रेलिया, फिर अभिज्ञान-वेदांत ने कर दिया काम तमाम!

India U19 vs Australia U19: भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले ही भारतीय क्रिकेट का ये सितारा फिर से सुर्ख़ियों में है. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अंडर-19 सीरीज़ में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफ़ानी बल्लेबाज़ी से सबको हैरान कर दिया है. बाएँ हाथ का ये युवा बल्लेबाज़ जिस अंदाज़ में गेंदबाज़ों पर टूट पड़ा, उसने साफ़ कर दिया कि आने वाले दिनों में क्रिकेट जगत को एक और विस्फोटक स्टार मिलने वाला है. रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में वैभव का बल्ला खूब गरजा हालाँकि वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन भारतीय बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू और वेदांत त्रिवेदी ने अपनी पारी से सबका दिल जीत लिया.

भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 225 रनों पर रोक दिया। मेज़बान टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही।

वैभव का बल्ला

भारत के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था. वैभव चाहते तो आराम से खेल सकते थे. हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू कर दी. बाएँ हाथ के इस बल्लेबाज ने तेज़ी से रन बनाना शुरू किया वैभव ने 172.72 की स्ट्राइक रेट से सिर्फ़ 21 गेंदों में सात चौकों और एक छक्के की मदद से 38 रन बनाए. उनकी पारी 22वीं गेंद पर समाप्त हुई. उन्होंने टीम को ज़रूरी शुरुआत दिलाई. वैभव का विकेट हेडन शिलर ने लिया. शिलर की गेंद पर भारतीय मूल के खिलाड़ी आर्यन शर्मा ने उनका कैच लपका.

भारत ने 7 विकेट से मैच किया अपने नाम

मैच की बात करें तो वैभव की धमाकेदार पारी के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 226 रनों के लक्ष्य को 30.3 ओवर में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. गेंदबाजों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट हेनिल पटेल ने लिए, जबकि बल्लेबाजों में अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 87 रन बनाए. उनके अलावा वेदांत त्रिवेदी ने भी नाबाद 61 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली.

वैभव इंग्लैंड दौरे पर भी दिखाया था हुनर

इससे पहले, वैभव भारतीय अंडर-19 टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए थे और वहाँ भी उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से इंग्लिश गेंदबाज़ों पर कहर बरपाया था. वैभव ने आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जिसमें गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में शतक भी शामिल है. यह आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ शतक और आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज़ शतक था.

