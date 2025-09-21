India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

India vs Pakistan Asia Cup: ग्रुप स्टेज में सात विकेट से मिली ज़बरदस्त जीत के कुछ ही दिन बाद, रविवार यानी 21 सितंबर को भारत, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने पहले सुपर 4 मुकाबले में कट्टर विरोधी पाकिस्तान से भिड़ेगा. पहला मुकाबला विवादों में घिर गया था क्योंकि भारत ने टॉस के दौरान और मैच के बाद हाथ मिलाना गवारा नहीं समझा था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (UAE) के खिलाफ अपने मैच से हटने की धमकी दी थी.

इस कारण, खेल एक घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन सलमान आगा की टीम ने जीत के साथ सुपर 4 में अपनी जगह बना ली. भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान पर एक रोमांचक जीत के बाद इस मुकाबले में उतरेगा.

भारत-पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड

भारत का पाकिस्तान के मुक़ाबले रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. 2007 से अब तक दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से 11 में भारत विजयी रहा है. इसमें 10 सीधे जीत और एक जीत बॉल-आउट से हुई है. वहीं, पाकिस्तान ने तीन बार जीत हासिल की है.

एशिया कप से पहले दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में आखिरी भिड़ंत 2024 टी20 विश्व कप में हुई थी, जहां भारत एक कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में छह रन से विजयी रहा था.

सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 पारियों में 70.28 की औसत से 492 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च नाबाद 82 रनों का रिकॉर्ड है, जो कि 2022 टी20 विश्व कप के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में उन्होंने बनाया था.

इससे कोहली मोहम्मद रिज़वान से आगे निकलकर दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने पांच पारियों में 57 की औसत से 228 रन बनाए हैं.

सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 13.57 की औसत और 7.75 की इकॉनमी से 14 विकेट लिए हैं. पांड्या का बेहतरीन प्रदर्शन 3-8 रहा, जो एशिया कप 2016 के दौरान आया था, जो टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में टूर्नामेंट का पहला संस्करण था.

पांड्या ने 13 विकेटों से उमर गुल और भुवनेश्वर कुमार से आगे दूसरे स्थान पर जगह बना ली है. दोनों गेंदबाजों ने 11-11 विकेट लिए हैं, गुल ने 16.18 की औसत और 8.27 की इकॉनमी से, और भुवनेश्वर ने 17.18 की औसत और 7.26 की इकॉनमी से.

