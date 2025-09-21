India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Home > खेल > India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

T20 International Record: आज यानी रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुक़ाबले में एक बार फिर आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत हावी रहा है, जिसमें 14 में से 11 मैचों में भारत ने बाज़ी मारी है.

By: Sharim Ansari | Published: September 21, 2025 4:01:16 PM IST

India vs Pakistan Head to Head
India vs Pakistan Head to Head

India vs Pakistan Asia Cup: ग्रुप स्टेज में सात विकेट से मिली ज़बरदस्त जीत के कुछ ही दिन बाद, रविवार यानी 21 सितंबर को भारत, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अपने पहले सुपर 4 मुकाबले में कट्टर विरोधी पाकिस्तान से भिड़ेगा. पहला मुकाबला विवादों में घिर गया था क्योंकि भारत ने टॉस के दौरान और मैच के बाद हाथ मिलाना गवारा नहीं समझा था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स (UAE) के खिलाफ अपने मैच से हटने की धमकी दी थी.

इस कारण, खेल एक घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन सलमान आगा की टीम ने जीत के साथ सुपर 4 में अपनी जगह बना ली. भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान पर एक रोमांचक जीत के बाद इस मुकाबले में उतरेगा.

भारत-पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड

भारत का पाकिस्तान के मुक़ाबले रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. 2007 से अब तक दोनों टीमें 14 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से 11 में भारत विजयी रहा है. इसमें 10 सीधे जीत और एक जीत बॉल-आउट से हुई है. वहीं, पाकिस्तान ने तीन बार जीत हासिल की है.

एशिया कप से पहले दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में आखिरी भिड़ंत 2024 टी20 विश्व कप में हुई थी, जहां भारत एक कम स्कोर वाले रोमांचक मुकाबले में छह रन से विजयी रहा था.

Asia Cup Controversy: पाकिस्तान पर बरसे रविचंद्रन अश्विन, पाइक्रॉफ्ट का लिया पक्ष

सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड

विराट कोहली भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 पारियों में 70.28 की औसत से 492 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च नाबाद 82 रनों का रिकॉर्ड है, जो कि 2022 टी20 विश्व कप के दौरान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में उन्होंने बनाया था.

इससे कोहली मोहम्मद रिज़वान से आगे निकलकर दूसरे स्थान पर आ गए हैं, जिन्होंने पांच पारियों में 57 की औसत से 228 रन बनाए हैं.

सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 13.57 की औसत और 7.75 की इकॉनमी से 14 विकेट लिए हैं. पांड्या का बेहतरीन प्रदर्शन 3-8 रहा, जो एशिया कप 2016 के दौरान आया था, जो टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में टूर्नामेंट का पहला संस्करण था.

पांड्या ने 13 विकेटों से उमर गुल और भुवनेश्वर कुमार से आगे दूसरे स्थान पर जगह बना ली है. दोनों गेंदबाजों ने 11-11 विकेट लिए हैं, गुल ने 16.18 की औसत और 8.27 की इकॉनमी से, और भुवनेश्वर ने 17.18 की औसत और 7.26 की इकॉनमी से.

Mithun Manhas कौन हैं? जो बन सकते हैं BCCI के अगले बॉस!

Tags: asia cup 2025india vs pakistan head to headindia vs pakistan most runsindia vs pakistan most wicketst20 international record
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेंसर से भी आगे निकलीं ये 7 हॉट एंड बोल्ड...

September 22, 2025

Shailputri Mantra: आज नवरात्रि के पहले दिन करें माता शैलपुत्री...

September 22, 2025

हुस्न की रानी Madison Beer ने बोल्डनेस से बढ़ाई इंटरनेट...

September 22, 2025

अतरंगी कपड़ों की क्वीन Urfi Javed के बिकनी लुक्स में...

September 22, 2025

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025
India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
India vs Pakistan Head to Head: विवाद के बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड