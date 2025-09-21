Mithun Manhas कौन हैं? जो बन सकते हैं BCCI के अगले बॉस!

Mithun Manhas Profile: दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास (Mithun Manhas) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अगले अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हैं. 45 वर्षीय मन्हास ने कभी भी भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया, लेकिन अध्यक्ष बनकर वे इतिहास रचेंगे. मिथुन मन्हास देश की सबसे बड़ी क्रिकेट संस्था की अध्यक्षता करने वाले पहले ऐसे क्रिकेटर होंगे, जिन्होंने कभी भी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला. नामांकन की अंतिम तिथि रविवार को समाप्त हो गई. आपको जानकारी के लिए बता दें कि 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (AGM) होने वाली है, जिसमें बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव (BCCI President Election) होने वाला है.

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में निभा चुके हैं प्रशासनिक भूमिका (He has previously held administrative roles within JKCA)

हालांकि, बीसीसीआई संविधान के लिए 2019 में संशोधन के बाद से बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध ही हुआ है. हाल के वर्षों में देखें तो बोर्ड ने अध्यक्ष पद के लिए हमेशा पूर्व क्रिकेटरों को ही चुना है. मन्हास से पहले सौरव गांगुली और रोजर बिन्नी इस पद पर रह चुके हैं. इसके अलावा, आपको जानकारी के लिए बता दें कि मिथुन मन्हास के पास क्रिकेट और प्रशासनिक दोनों का अनुभव है. वे जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (Jammu Kashmir Cricket Association) में प्रशासनिक भूमिका में रहे हैं और बीसीसीआई एजीएम (BCCI AGM) में राज्य का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं. अगर मैदान की बात करें तो वे भारतीय घरेलू क्रिकेट में सबसे सम्मानित क्रिकेटरों में से एक थे.

मिथुन मिन्हास कौन हैं? (Who is Mithun Minhas?)

1997/98 में पदार्पण करने वाले मन्हास एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे. राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गजों के साथ भारतीय टीम में होने के बावजूद, मन्हास को कभी राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि, उनका घरेलू क्रिकेट करियर शानदार रहा. मन्हास ने 2007/08 में दिल्ली की रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. उस सीज़न में उन्होंने 57.56 की औसत से 921 रन बनाए थे. मन्हास दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज थे. वे कभी-कभी विकेटकीपिंग भी करते थे.

मिथुन मन्हास का करियर (Mithun Manhas Cricket career)

मिथुन मन्हास ने 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिसमें 45.82 की औसत से 9714 रन बनाए. इसमें 27 शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला है. क्रिकेट अनुभव और प्रशासनिक कौशल के मिश्रण के साथ, मिथुन मन्हास अब बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार हैं.

फर्स्ट-क्लास: मैच – 157, रन – 9714, सबसे ज़्यादा स्कोर – 205*, औसत – 45.82, शतक – 27, अर्धशतक – 49

लिस्ट A: मैच – 130, रन – 4126, सबसे ज़्यादा स्कोर – 148, औसत – 45.84, शतक – 5, अर्धशतक – 26

T20: मैच – 91, रन – 1170, सबसे ज़्यादा स्कोर – 52, औसत – 21.66, अर्धशतक – 1

