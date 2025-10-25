Home > खेल > IND vs AUS 3rd ODI: 54 सालों में जो कोई नहीं कर पाया वो हेड ने कर दिखाया, बना दिया सिडनी में ऐतिहासिक रिकॉर्ड

सिडनी वनडे में ट्रैविस हेड ने 25 गेंदों पर 29 रनों की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के 54 साल के वनडे इतिहास में सबसे तेज़ 3,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज़ बन गए. उन्होंने स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया, हालांकि सिराज की गेंद पर वह बड़ी पारी खेलने से चूक गए.

By: Shivani Singh | Published: October 25, 2025 11:20:42 AM IST

Travis Head oneday record: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में ट्रेविस हेड ने फैंस को हैरान कर दिया। 25 गेंदों पर 29 रन की छोटी पारी खेलते हुए उन्होंने सिराज की गेंद पर आउट होने से पहले ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो ऑस्ट्रेलियाई वनडे क्रिकेट के 54 साल के इतिहास में किसी और ने नहीं किया। लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे हेड ने पारियों के हिसाब से सबसे तेज़ 3,000 रन पूरे कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ों में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब चर्चा सिर्फ उनकी आउटिंग की नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक कारनामे की हो रही है.

खराब फॉर्म का इतिहास

इस छोटी सी पारी के साथ, ट्रैविस हेड ने वनडे में 3,000 रन पूरे कर लिए, लेकिन कहानी कुछ और है. दरअसल, हेड ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज़ 3,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए. अब वह दूसरे नंबर पर काबिज़ स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़कर इस मामले में बादशाह बन गए हैं. जानिए पिछले 54 सालों में किन कंगारू बल्लेबाजों ने 3,000 रन पूरे करने में कितनी पारियां खेली हैं.

बल्लेबाज़-पारी

  1. ट्रैविस हेड-76
  2. स्टीव स्मिथ-79
  3. माइकल बेवन/जॉर्ड वैली-80
  4. डेविड वार्नर-81

