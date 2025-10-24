IND vs AUS: तीसरे ODI में टीम इंडिया करेगी बड़े बदलाव, Playing 11 में होगी धांसू खिलाड़ी की एंट्री!

India vs Australia 3rd ODI Playing 11: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है. सीरीज तो टीम इंडिया पहले ही गंवा चुकी है. पर्थ और फिर एडिलेड में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम कर ली. अब इस सीरीज का तीसरा मैच सिडनी के मैदान पर खेला जाना है. टीम इंडिया के लिए ये मैच लाज की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में टीम इंडिया का क्लीनस्वीप करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इन मंसूबों पर पानी फेरकर आखिरी मैच जीतना चाहेगी. पहले दो मैचों में मिली हार के बाद टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव कर सकती है. तो चलिए जानते हैं कि तीसरे वनडे में कौन सा खिलाड़ी हो सकता है टीम से आउट और कौन से खिलाड़ी की हो सकती है एंट्री?

गिल की कप्तानी में हारे पहली सीरीज

ये पहला मौका है जब शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. गिल से पहले रोहित शर्मा कप्तान थे, लेकिन इसी सीरीज से पहले रोहित को कप्तानी से हटाकर गिल को कप्तान बनाया गया, लेकिन कप्तान बदलते ही टीम का प्रदर्शन भी खराब हो गया और टीम इंडिया को सीरीज गंवानी पड़ी. अब सीरीज का तीसरा मैच है और भारतीय टीम अब कमबैक करना चाहती है. ऐसे में गिल को भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में करना होगा. गिल को प्लेइंग इलेवन में चेंज करना होगा.

कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में दो मौका

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे की प्लेइंग इलेवन में हर हाल में कुलदीप यादव का नाम जरूर होना चाहिए. कुलदीप यादव इस वक्त गज​ब की गेंदबाजी कर रहे हैं और उनका टीम में ना खेलना समझ से परे है. ये बात और है कि कुलदीप बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं।.सवाल यही है कि जब टॉप के बल्लेबाज ही बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे तो कुलदीप की गेंदबाजी से क्या ही फायदा होगा? ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर को टीम से बाहर जाना पड़ सकता है. कुलदीप यादव विकेट लेकर टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ को चुकानी पड़ी Virat Kohli को आउट करने की कीमत, खिलाड़ी के साथ हुआ कुछ ऐसा सुन दंग रह लोग



तीसरे ODI के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन:



शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश रेड्डी, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज.

ये भी पढ़ें- R. Ashwin Cryptic Post: अश्विन ने ऐसा क्या लिख दिया, जो सोशल मीडिया पर मच गया हड़कंप?