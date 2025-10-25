Rohit Sharma And Virat Kohli Last Match: हो गया पक्का, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रोहित-विराट खेलेंगे आखिरी मुकाबला!

Rohit Sharma and Virat Kohli’s Last Match in Aus: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए ये मैच लाज की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच को जीतकर सीरीज में टीम इंडिया का क्लीन स्वीप करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के इन मंसूबों पर पानी फेर कर आखिरी मैच जीतना चाहेगी. इस मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये टीम इंडिया के 2-2 बड़े दिग्गज़ों का ऑस्ट्रेलियाई धरती पर आखिरी मुकाबला होने हो सकता है. ऐसे में दोनों दिग्गज इस मुकाबले को खास बनाने की पूरी कोशिश करेंगे.

रोको का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच!

विराट कोहली का प्रदर्शन इस सीरीज में निराशजनक रहा है. वो तो अभी तक इस दौरे पर बुरी तरह से फ्लॉप रहे है और दोनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए. वहीं रोहित भी लय के लिए जूझते नजर आए. पर्थ में वो सिर्फ 8 रन बना सके लेकिन एडिलेड में उन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए 73 रन की पारी खेली. रोहित की ये पारी काफी धीमी रही थी. ऐसे में टीम इंडिया के ये दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष करते हुए ही नज़र आएं हैं. अब इस सीरीज के आखिरी मुकाबले में इन दोनों के पास मौका है दमदार प्रदर्शन करने का. हालांकि सिडनी में खेला जाने वाला ये मैच रोहित और कोहली का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है.

क्यों होगा रोहित-कोहली का आखिरी मैच?

रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रिकेट के दो फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं. पिछले साल जब टीम इंडिया ने दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप पर कब्ज़ा जमाया तो रोहित और विराट दोनों ने ही टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया. इसके बाद इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने गई और वहां पर भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. इसके बाद पहले रोहित ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा और फिर कोहली ने भी टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया. तो ऐसे में अब भारतीय टीम लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया में फिर से वनडे सीरीज खेलने जाएगी और तब तक ये दोनों दिग्गज 50-50 ओवर का फॉर्मट खेलेंगे ये मुश्किल ही लगता है. इसी वजह से ये तीसरा वनडे मैच कोहली और रोहित का ऑस्ट्रेलिया में आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है.

