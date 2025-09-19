Asia Cup 2025 Points Table: इन चार टीमों ने बनाई सुपर 4 में जगह, देखें पॉइंट्स टेबल की पूरी तस्वीर
Super 4: एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश का आगमन हो चुका है. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 में क्वालीफाई किया है. डालें पॉइंट्स टेबल पर नज़र.

By: Sharim Ansari | Published: September 19, 2025 4:29:52 PM IST

Asia Cup 2025 (Source: ICC)
Asia Cup 2025 (Source: ICC)

Asia Cup 2025 के सुपर 4 के लिए चार टीमें क्वालीफाई कर चुकी हैं. ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर चुके थे. अब ग्रुप बी से भी दो टीमें दूसरे राउंड के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. अफ़ग़ानिस्तान का सुपर 4 में पहुंचने का ख्वाब बिखर गया और टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई. ग्रुप बी के फाइनल लीग मैच में श्रीलंका ने अफ़ग़ानिस्तान को 6 विकेट से मात दे दी. इसके साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 में प्रवेश पक्का कर लिया.

भारत और पाकिस्तान पहले ही सुपर 4 में बना चुके है जगह

भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए से सुपर 4 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं. हालांकि भारत अपना फाइनल लीग मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा, लेकिन उसने अपने पहले दो मैचों में पाकिस्तान और यूएई को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

पाकिस्तान ने ओमान और UAE को हराकर सुपर 4 में अपनी जगह पक्की की. UAE एक मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है. ओमान ने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है.

बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी मारी बाज़ी

बांग्लादेश तीन में से दो मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहा. अफ़ग़ानिस्तान ने टूर्नामेंट में केवल एक मैच जीता और पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर रहा. हांगकांग अपने तीनों मैच हारकर तालिका में सबसे नीचे है.

सुपर-4 में एक बार फिर भारत-पाक महामुकाबला, तारीखों का हुआ एलान

श्रीलंका ने ग्रुप बी के आखरी लीग मैच में अफ़ग़ानिस्तान को हराकर एशिया कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इससे बांग्लादेश ने सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है. अगर अफ़ग़ानिस्तान यह मैच जीत जाता, तो बांग्लादेश पहले ही राउंड में बाहर हो जाता, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा होने से रोक दिया. श्रीलंका ने इस ग्रुप में अपने तीनों मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहा.

पहले इन टीमों का होगा आमना-सामना

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश एशिया कप 2025 के सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं. पहला सुपर 4 मैच 20 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा. 21 सितंबर को पाकिस्तान का सामना एक बार फिर टीम इंडिया से होगा.

पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र

Asia Cup 2025 Points Table (Source: X/@ImThimira07)

