IPL 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर ज़हीर खान ने छोड़ा साथ, वजह जान कर दंग रह जाएंगे

Lucknow Super Giants: IPL 2026 का आग़ाज़ होने में अभी काफी वक़्त है. इस बीच, Lucknow Super Giants (LSG) के मेंटर ज़हीर खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ ज़हीर खान IPL 2025 की मेगा ऑक्शन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में मेंटर के तौर पर शामिल हुए थे. खबरों के मुताबिक, गुरुवार, 18 सितंबर को ज़हीर खान ने फ्रैंचाइज़ी के मालिक सजीव गोयनका को अपने पद से इस्तीफा देने की सूचना दी. आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और टीम 7वें स्थान पर रही.

इसलिए छोड़ा साथ

ESPNcricinfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, ज़हीर खान ने सिर्फ़ एक सीज़न के बाद ही लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ने का फैसला किया क्योंकि टीम के लिए उनका विज़न हेड कोच जस्टिन लैंगर और मालिक सजीव गोयनका के विज़न से मेल नहीं खाता था. ज़हीर खान के लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के साथ काफी अच्छे संबंध हैं. हालांकि, टीम की बेहतर स्ट्रेटेजी न होने से उन्होंने ऐसा कदम उठाया. माना जा रहा है कि इसी अव्यवस्थित रणनीति के कारण IPL 2025 के पॉइंट्स टेबल में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शीर्ष पर नहीं आ सकी.

कैसा रहा IPL 2025 में LSG का प्रदर्शन ?

2011 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ज़हीर खान, IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर बने. अगस्त 2024 में, टीम ने उन्हें दो साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया, जहां वे स्काउटिंग, स्ट्रेटेजी बनाने और टीम की प्लानिंग पर काम करने के लिए ज़िम्मेदार थे. IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक़ नहीं रहा. टीम ने लीग स्टेज में 14 में से केवल 6 मैच जीते और 12 पॉइंट्स हासिल किए. लखनऊ की टीम IPL 2025 के लीग स्टेज से बाहर हो गई. ऋषभ पंत की कप्तानी में, लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर रही.

