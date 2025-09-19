सुपर-4 में एक बार फिर भारत-पाक महामुकाबला, तारीखों का हुआ एलान
Asia Cup 2025 Super 4: एशिया कप 2025 में सुपर फोर में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसकी तारीखें अब सामने आ गई हैं.

asia cup 2025
asia cup 2025

Ind vs Pak: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का अपना तीसरा मुकाबला भारत आज (19 सितंबर) ओमान के साथ खेलेगा. ये ग्रुप चरण का अंतिम मैच है. सुपर 4 का एलान हो गया है. साथ ही यह भी तय हो गया है कि कौन सी टीमें आमने-सामने होंगी. सुपर 4 की सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेंगी और शीर्ष दो टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

सुपर 4 में इन टीमों ने बनाई जगह

ग्रुप चरण के बाद, सुपर 4 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है. यह दौर 20 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगा. भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश ने ग्रुप बी से क्वालीफाई किया है.

एक बार फिर पास से होगा सामने 

सुपर 4 का यह दौर भारत के लिए खास तौर पर रोमांचक होगा, क्योंकि उसका सामना एक बार फिर पाकिस्तान से होगा. इसके अलावा, उनका सामना बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों से भी होगा. पाकिस्तान के साथ उनका मैच हमेशा की तरह हाई-वोल्टेज होने की उम्मीद है. सभी सुपर-4 मैच दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे. इस दौरान, टीम इंडिया पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश और श्रीलंका से भिड़ेगी.

किस दिन खेला जाएगा भारत-पाक मुकाबला 

भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मैच 21 सितंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमें दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. इसके बाद टीम इंडिया 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम अपना आखिरी सुपर-4 मैच 26 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी. दोनों मैच भी दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ही खेले जाएंगे.

सुपर 4 का शेड्यूल

  • बांग्लादेश बनाम श्रीलंका, 20 सितंबर
  • भारत बनाम पाकिस्तान, 21 सितंबर
  • पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 23 सितंबर
  • बांग्लादेश बनाम भारत, 24 सितंबर
  • बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, 25 सितंबर
  • भारत बनाम श्रीलंका, 26 सितंबर

