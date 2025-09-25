वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम इंडिया का एलान, CSK के इस खिलाड़ी को बनाया गया उप-कप्तान
India Squad for West Indies Test: वेस्टइंडीज़ टेस्ट सीरीज़ को लेकर टीम इंडिया का एलान कर दिया गया है.देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में वापसी हुई है.

September 25, 2025

India Squad for West Indies Test
India Squad for West Indies Test

India Squad for West Indies Test: वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है. शुभमन गिल कप्तान और रवींद्र जडेजा उप-कप्तान हैं. सरफ़राज़ खान को टीम से बाहर कर दिया गया है. देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में वापसी हुई है. बड़ी खबर यह है कि करुण नायर को टीम से बाहर कर दिया गया है. करुण नायर इंग्लैंड सीरीज़ में असफल रहे थे और चार टेस्ट मैचों में केवल एक अर्धशतक ही लगा पाए थे. विकेटकीपर ऋषभ पंत फिट नहीं हो पाए थे, इसलिए उनकी जगह नारायण जगदीशन को टीम में शामिल किया गया है. अक्षर पटेल की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है.

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और नारायण जगदीशन.

भारत-वेस्टइंडीज सीरीज़ का शेड्यूल

भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2 अक्टूबर से शुरू होगी. पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज के कोच डैरेन सैमी ने सीरीज़ शुरू होने से पहले टीम इंडिया को एक चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि अगर न्यूजीलैंड भारत को उसके घर में हरा सकता है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं.

वेस्टइंडीज टेस्ट टीम

केवरॉन एंडरसन, एलिक अथानाज़, जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, शाई होप, टेविन इमलाच, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, खैरी पियरे, जॉन वारिकन, अल्जारी जोसेफ, शेमर जोसेफ, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स

टेस्ट में आकडे़ वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी

भारत और वेस्टइंडीज ने अब तक 100 टेस्ट मैच खेले हैं. भारत ने कुल 23 टेस्ट जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 30 जीते हैं. दोनों के बीच कुल 47 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे हैं. भारत ने वेस्टइंडीज को लगातार नौ टेस्ट सीरीज़ में हराया है. वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2002 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम इंडिया ने पिछली पांच टेस्ट सीरीज में से तीन में विंडीज का क्लीन स्वीप किया है.

