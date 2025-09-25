Asia Cup 2025: रऊफ़ और फरहान की मैदान पर हरकतों को लेकर शाहीन अफरीदी ने कह दी बड़ी बात

Shaheen Shah Afridi: एशिया कप 2025 में पिछले रविवार को IND vs PAK सुपर 4 मैच क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ़ खेल तक सीमित नहीं रहा. हारिस रऊफ़ और साहिबज़ादा फ़रहान की पाकिस्तानी जोड़ी के कारनामों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं बटोरीं, कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने इस जोड़ी के बचकाना हरकत की आलोचना की. बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के आखिरी सुपर 4 मैच के दिन पर, टीम के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन अफ़रीदी से रऊफ़ और फ़रहान के मैदानी हाव-भाव के बारे में पूछा गया.

क्या कहा शाहीन अफ़रीदी ने ?

बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, शाहीन ने स्वीकार किया कि टीम को मैदान पर जश्न मनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे वहां क्रिकेट खेलने के लिए हैं. भारत के ख़िलाफ़ हारिस और साहिबज़ादा की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर, शाहीन ने कहा कि देखिए, हमारा काम क्रिकेट खेलना है. सच कहूं तो, हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा कि हर किसी की अपनी इज़्ज़त होती है. हर किसी की अपनी राय होती है. लेकिन हमारा काम क्रिकेट खेलना है. और हम यहां ट्राई-नेशन सीरीज जीतने आए हैं. हम यहां एशिया कप जीतने आए हैं. और ईश्वर की कृपा से, एक टीम के रूप में, हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं.

पाकिस्तान अब तक एशिया कप 2025 में भारत के आगे दो बार घुटने तक चुका है. दोनों टीमें 28 सितंबर को टूर्नामेंट के फाइनल में एक बार फिर भिड़ सकती हैं. हालांकि अभी तक किसी भी फाइनलिस्ट की पुष्टि नहीं हुई है, शाहीन ने अगले रविवार को फाइनल मैच में भारत का सामना करने पर अपनी टीम की भारत को हराने की क्षमता पर भरोसा जताया.

उन्होंने कहा कि वे अभी तक फाइनल में नहीं पहुंचे हैं. हम देखेंगे कि वे कब फाइनल में पहुंचते हैं. हम यहां फाइनल जीतने और एशिया कप जीतने आए हैं. हम अपने सामने आने वाली किसी भी टीम के लिए तैयार हैं. हम उन्हें हरा देंगे.

बाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने यह भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने टॉप टीमों के खिलाफ ज़्यादा मैच नहीं जीते हैं, लेकिन वे इसे बदलने के लिए तैयार हैं. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हां, हम बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं जीते हैं. आप कह सकते हैं कि हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है. लेकिन जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, तो आप जीतते हैं. हम उन टीमों के खिलाफ कम्पटीशन कर रहे हैं जो अब आगे आ रही हैं.

