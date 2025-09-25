PCB complains Suryakumar Yadav: ICC ने सुन ली PCB की शिकायत, कप्तान सूर्या की बढ़ी मुसीबत

PCB to ICC: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने 14 सितंबर को एशिया कप के ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया, जिससे वे घेरे में आ गए हैं. ICC ने पुष्टि की है कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा दर्ज की गई शिकायत की जांच कर रहा है और औपचारिक सुनवाई शुरू की जा सकती है.

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय टीम के मैनेजमेंट को एक ईमेल भेजा है जिसमें उन्होंने सूर्यकुमार द्वारा मैच के बाद दी गई स्पीच और प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई टिप्पणियों के संबंध में PCB से दो आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त होने की पुष्टि की है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेश किए सबूत

ईमेल के अनुसार, रिचर्डसन ने कहा कि PCB द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों और बयानों की जांच करने पर, सूर्यकुमार की टिप्पणियों को खेल की छवि के लिए संभावित रूप से हानिकारक पाया गया और भारतीय कप्तान के खिलाफ आरोप दायर किए जाने चाहिए.

ईमेल में कथित तौर पर कहा गया था कि ICC ने मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दायर दो रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो आपके कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा 14 सितंबर 2025 को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद प्रेजेंटेशन और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणियों से संबंधित हैं. पूरी रिपोर्ट की जांच और सबूतों को देखने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सूर्यकुमार यादव पर अनुचित टिप्पणियों और खेल के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार, जिससे खेल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, के आरोप लगाए जाने चाहिए.

रिचर्डसन ने आगे कहा कि सूर्यकुमार को या तो आरोपों को स्वीकार करने या औपचारिक सुनवाई का सामना करने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें ICC मैच रेफरी, BCCI और PCB के एक प्रतिनिधि और स्वयं सूर्यकुमार शामिल होंगे.

क्या कहा था कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ?

14 सितंबर को पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े होने का यह एक बेहतरीन मौका है. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई. सूर्यकुमार ने आगे कहा कि भारतीय टीम ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर BCCI और सरकार के निर्देशों का पालन किया.

बढ़ सकती है कप्तान की मुश्किल

PCB ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके बयानों को राजनीतिक रूप से भड़काऊ बताया गया है. इससे पहले BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फरहान के मैदान पर दुर्व्यवहार के लिए विरोध दर्ज कराया था. अब ICC जल्द ही फैसला जारी कर सकता है, जिसका सूर्यकुमार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है.

