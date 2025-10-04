Team India Practice Session: टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में घुसा सांप, खिलाड़ियों का रिएक्शन हुआ Viral
Team India Practice Session: टीम इंडिया तीन अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पहुंची थी. टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान अचानक मैदान पर सांप आ गया.

By: Pradeep Kumar | Published: October 4, 2025 1:53:10 AM IST

Snake In Team India’s Practice Session: भारत की महिसला क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका में है और वनडे वर्ल्ड कप 2025 में शिरकत कर रही है. 5 अक्टूबर को भारतीय महिला टीम का मुकाबला पाकिस्तान  (IND W vs PAK W) की महिला टीम से होना है, लेकिन इस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन में कुछ ऐसा हो गया जिसने सभी को चौंका दिया. दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पहले जब भारत की महिला खिलाड़ी अभ्यास कर रहीं थी तो मैदान पर एक सांप घुस आया. 

प्रैक्टिस सेशन में घुसा सांप

टीम इंडिया तीन अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पहुंची थी. टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान अचानक मैदान पर सांप आ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सांप मैदान में घुसा था, ना तो वो जहरीला था और ना ही काटता था. दरअसल जो सांप मैदान में घुसा वो एक गरंडिया नामक प्रजाति का सांप है जो चूहों की तलाश में रहता है. यह भूरे रंग का सांप नालियों और स्टैंड के पास रेंगता हुआ दिखा था. भारतीय महिला खिलाड़ी सांप को देखकर ना तो डरीं और ना ही घबराईं बल्कि भारतीय टीम तो उस सांप को काफी दिलचस्पी से देखती हुई नज़र आई. जिस समय सांप मैदान पर दिखा उसी समय भारतीय खिलाड़ी सेंटर विकेट से नेट की ओर जा रहीं थीं. 

टीम इंडिया ने की शानदार शुरुआत

भारतीय टीम ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की. अपने पहले मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को डीएलएस नियमानुसार 59 रनों से मात दी. वहीं अब भारतीय टीम को अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 5 अक्टूबर को खेलना है. पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. दोनों टीमों के बीच अभी तक वनडे फॉर्मेट में 11 मुकाबले खेले गए हैं और सभी मैचों में भारतीय टीम ने जीत दर्ज़ की है. ऐसे में इस मैच में टीम इंडिया बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम को इस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा. बांग्लादेश की टीम ने एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी. 

