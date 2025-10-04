Happy Birthday Rishabh Pant: ऋषभ पंत के 5 ऐसे अनूठे रिकॉर्ड्स, जिनको तोड़ना है नाममुकिन
Happy Birthday Rishabh Pant: ऋषभ पंत के 5 ऐसे अनूठे रिकॉर्ड्स, जिनको तोड़ना है नाममुकिन

Rishabh Pant Birthday: ऋषभ पंत ने बहुत कम उम्र में वो काम कर दिखाया है जो बड़े-बड़े दिग्गज अपने करियर में नहीं कर सके. उनके नाम कुछ ऐसे शानदार रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं लगभग नामुमकिन है.

Happy Birthday Rishabh Pant: आज भारतीय क्रिकेट के सबसे दमदार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ों में से एक ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का जन्मदिन है. एक ऐसा खिलाड़ी जो जब क्रीज़ पर होता है, तो मैदान पर कुछ भी मुमकिन हो सकता है. ऋषभ पंत ने बहुत कम उम्र में वो काम कर दिखाया है जो बड़े-बड़े दिग्गज अपने करियर में नहीं कर सके. उनके नाम कुछ ऐसे शानदार रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं लगभग नामुमकिन है. चलिए, पंत के जन्मदिन पर जानते हैं उनके 5 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो आज तक ‘अटूट’(Unbreakable Records) हैं.

पंत ने बनाए दोनों पारियों में शतक

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ हैं. पंत ने ये कमाल हाल ही में इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज़ के दौरान किया था. पंत ने लीड्स टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जमाया था. इस मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 134 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद दूसरी पारी में पंत ने 118 रन बनाए थे. वो भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज़ बन गए.

इंग्लैंड में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर

ऋषभ पंत ने साल 2018 में ओवल टेस्ट के दौरान इंग्लैंड (England) में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. वो पहले भारतीय विकेटकीपर बने जिन्होंने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में शतक लगाया. सोचिए जो काम महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए, वो पंत ने कर दिखाया.

ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रन

साल 2019 में पंत ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 159 रनों की पारी खेली थी. 159 रनों का ये स्कोर ऑस्ट्रेलिया में किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा बनाया गया टॉप स्कोर है. इसके बाद पंत ने 2021 के ब्रिसबेन टेस्ट (Gabba Test) में जो कमाल किया उसे कोई कैसे भूल सकता हैं? पंत ने आखिरी दिन की चौथी पारी में 89* रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. हालांकि इससे पहले सिडनी और मेलबर्न टेस्ट में भी उन्होंने तेज़ी से रन बनाए थे. ऋषभ पंत अब तक ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर हैं. 

सबसे तेज़ 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर

ऋषभ पंत ने अपने टेस्ट करियर की सिर्फ 27वीं इनिंग में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे. उन्होंने ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और सैयद किरमानी जैसे दिग्गजों से पहले हासिल किया.

पंत जैसा कोई नहीं

ऋषभ पंत एकलौते भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाए हैं. 

