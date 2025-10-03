IPL 2026 Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स को लगा बड़ा झटका, 2 और दिग्गज़ों ने छोड़ा टीम का साथ

Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 (IPL 2026) से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम में बड़े बदलाव होने वाले हैं. क्योंकि इस टीम से हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid)और बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ (Vikram Rathore) पहले ही अपना नाता तोड़ चुके हैं. रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि संजू सैमसन (Sanju Samson)और टीम मैनेजमेंट के बीच भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. लेकिन अब जो खबर राजस्थान रॉयल्स के खेमे से आ रही है वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है. राजस्थान रॉयल्स से दो और लोगों ने अपना नाता तोड़ लिया है. ये दोनों ही लंबे समय से इस टीम के साथ जुड़े हुए थे.

IPL 2025 में निराशाजनक रहा प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था. ये टीम अपने 14 मैचों में से सिर्फ 4 मैच ही जीतने में सफल हो पाई थी. पिछले सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम अंकतालिक में 9वें नंबर पर रही थी. हालांकि पिछले सीजन में इस टीम के कप्तान संजू सैमसन ज़्यादातर मुकाबलों में चोट की वजह से बाहर ही रहे थे. संजू के रिप्लेसमेंट के तौर पर रियान पराग (Riyan Parag) ने टीम की कप्तानी संभाली थी. ऐसे में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. अब इसी खराब प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है. राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौड़ के बाद अब फ्रेंचाइजी ने स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले और फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक का भी कॉन्ट्रेक्ट खत्म कर दिया गया है. बहुतुले आईपीएल 2025 से पहले ही राजस्थान रॉयल्स के स्पिन बॉलिंग कोच बने थे. उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) के कोचिंग स्टाफ से इस्तीफा देकर इस पद को संभाला था. वहीं दिशांत याग्निक का राजस्थान रॉयल्स के साथ लंबा रिश्ता रहा है, जिसमें पहले वह फ्रेंचाइजी के लिए बतौर खिलाड़ी खेले और फिर सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनने के साथ फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे.

ये दिग्गज बन सकता है हेड कोच

राहुल द्रविड़ के इस फ्रैंचाइज़ी से नाता तोड़ने के बाद अगले सीजन से पहले कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) इस टीम के हेड कोच का पद संभाल सकते हैं. अभी तक संगकारा इस टीम में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं. हालांकि कुमार संगकारा द्रविड़ से पहले इस टीम के लिए हेड कोच की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन फिर द्रविड़ के आने के बाद उन्हें टीम में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का पद संभालने का मौका मिला. ऐसे में अब एक बार फिर से संगकारा को इस टीम का हेड कोच बनाया जा सकता है.

