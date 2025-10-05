WTC POINTS TABLE: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 140 रनों से हराया, WTC के टेबल में कोहराम मचाया, हो गया बड़ा फायदा
India beat West Indies: 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 140 रनों से रौंदा. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली. टीम इंडिया की इस जीत ने WTC के Points Table में कोहराम मचा दिया.

Published: October 5, 2025 12:19:08 AM IST

mohammad siraj and Shubman gill_ind vs wi
mohammad siraj and Shubman gill_ind vs wi

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच को शुभमन गिल एंड कंपनी ने पारी और 140 रनों से जीत लिया. इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाया और वेस्टइंडीज को हार का स्वाद चखाया. इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने 2 मैचों की इस टेस्ट सीरीज़ में 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है. इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, 3-3 शतक देखने को मिले. टीम इंडिया के लिए के एल राहुल. ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शानदार शतक लगाए और अपनी टीम को बड़ी ही आसानी से जीत दिला दी. टीम इंडिया की इस बड़ी जीत में सबसे बड़े हीरो रहे रवींद्र जडेजा. जडेजा ने ना सिर्फ बल्ले से शतक जमाया बल्कि उन्होंने गेंदबाज़ी में भी धमाल मचाया, जड्डू ने अहमदाबाद टेस्ट की चौथी पारी में 4 विकेट चटकाए और वेस्टइंडीज की टीम की कमर तोड़ दी.  इसी वजह से उन्हें इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. भारतीय टीम ने पहले मैच में जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस दमदार जीत के के बाद भारतीय टीम को WTC प्वाइंट्स टेबल में भी बड़ा फायदा हुआ है.

टीम इंडिया को हुआ बड़ा फायदा

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले WTC Points Table में भारतीय टीम तीसरे नंबर पर थी, हालांकि इस जीत के बाद भी भारत की रैंकिंग तो नहीं बदली है, लेकिन पारी और 140 रनों की बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया की जीत की प्रतिशत जरुर बढ़ गया है. गिल एंड कंपनी की विनिंग प्रसेंटेज अब 46.67 से बढ़कर 55.56 हो गया है. WTC Points Table की बात करें तो भारतीय टीम ने अभी तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से तीन में जीत दर्ज की है और दो मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं इस दौरान एक मुकाबला ड्रॉ भी रहा है.

अंकतालिका में कौन-कौन है भारत से आगे?

WTC की प्वॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले नंबर पर कायम है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भी तक कुल तीन मैच खेले हैं और तीनों में ही जीत दर्ज की है. कंगारुओं का विनिंग प्रसेंटेज 100%  है. दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है. श्रीलंका की टीम ने अबी तक दो मैच खेले हैं जिसमे से एक मैच जीता है तो वहीं एक मैच में कोई नतीज़ा नहीं आया यानि की ड्रॉ रहा. श्रीलंका का विनिंग प्रसेंटेज 66.67 का है.

वेस्टइंडीज का हुआ बुरा हाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले मुकाबले में विंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम की पहली पारी मात्र 162 रनों पर सिमट गई. इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से के एल राहुल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने दमदार शतक लगाए और भारतीय टीम ने पहली पारी 448 रन बनाकर घोषित कर दी. टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 286 रनों की बड़ी जीत हासिल की. इसके जवाब में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के आगे नहीं टिक पाए और दूसरी पारी में सिर्फ 146 रन पर ही समेट गए. इस तरह से टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में 140 रनों से जीत दर्ज़ करते हुए सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली.  

