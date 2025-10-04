ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस
Home > खेल > ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस

ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस

Team India T20 Series Squad: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के बाद, पाँच मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदिवसीय श्रृंखला 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक टी20 श्रृंखला खेली जाएगी.

By: Ashish Rai | Published: October 4, 2025 4:16:31 PM IST

(file photo)
(file photo)

Team India T20 Series Squad: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज़ के बाद टी20 सीरीज़ खेली जाएगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. भारत की टी20 टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की टी20 टीम में नहीं चुना गया है.

Team India New ODI Captain: रोहित शर्मा नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को मिली कप्तान का जिम्मेदारी, जाने क्या है BCCI का प्लान?

टी20 सीरीज़ के लिए टीम की घोषणा

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.

श्रेयस अय्यर टीम से बाहर

श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाँच मैचों की टी20 सीरीज़ के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. अय्यर को एशिया कप 2025 की टीम में शामिल नहीं किया गया. आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन के बावजूद, श्रेयस अय्यर को लगातार भारत की टी20 टीम से बाहर रखा गया है. श्रेयस ने अपनी कप्तानी में अपनी टीम को दो बार आईपीएल के फाइनल में पहुँचाया है. आईपीएल 2025 में, अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने खिताब जीता था. उन्होंने पंजाब किंग्स को भी 11 साल बाद फाइनल में पहुँचाया था। टी20 में अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद, श्रेयस अय्यर को अभी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला है.

हार्दिक पांड्या भी बाहर

हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज़ या टी20 सीरीज़ में शामिल नहीं किया गया था. वह एशिया कप 2025 के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वह एशिया कप फाइनल से चूक गए थे. हार्दिक की चोट के कारण, यह भारतीय ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं जा रहा है.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के बाद, पाँच मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदिवसीय श्रृंखला 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक टी20 श्रृंखला खेली जाएगी.

  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया – पहला टी20 – 29 अक्टूबर, कैनबरा
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया – दूसरा टी20 – 31 अक्टूबर, मेलबर्न
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया – तीसरा टी20 – 2 नवंबर, होबार्ट
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया – चौथा टी20 – 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
  • भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया – पाँचवाँ टी20 – 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

गिल की कप्तानी में खेलेंगे रोहित-विराट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ ऐसी है भारतीय टीम

Tags: HARDIK PANDYAind vs ausShreyas IyerSURYAKUMAR YADAVteam india t20 series squad
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस
ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस
ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस
ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, इन दो बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलगी जगह, निराश हुए फैंस