क्या 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे रोहित-विराट? दिसंबर में होने वाला है कुछ बड़ा!

टीम इंडिया में बड़े बदलाव की खबर सामने आई. रोहित शर्मा अब वनडे कप्तान नहीं रहेंगे और शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है. लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी अनिश्चितता ने क्रिकेट फैंस के दिलों में सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या रोहित और विराट कोहली आगामी वनडे सीरीज़ के बाद टीम से संन्यास ले सकते हैं? सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है और प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम की घोषणा कर दी है. इस सीरीज़ में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि रोहित शर्मा अब वनडे कप्तान नहीं रहेंगे। उनकी जगह शुभमन गिल को वनडे कप्तान बनाया गया है. श्रेयस अय्यर को उप-कप्तान बनाया गया है. यह फैसला इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट धीरे-धीरे एक नए युग में प्रवेश कर रहा है.

रोहित और विराट कोहली दोनों टीम में हैं, लेकिन केवल बल्लेबाज़ के तौर पर। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर एक अहम बयान दिया. उन्होंने कहा, “रोहित और विराट दोनों ही 2027 विश्व कप को लेकर प्रतिबद्ध नहीं हैं.” इसका मतलब है कि दोनों में से किसी ने भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे 2027 में होने वाले अगले वनडे विश्व कप में खेलेंगे या नहीं.

क्या दिसंबर में अपने घरेलू दर्शकों के सामने संन्यास लेंगे?

इस बयान ने सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है. प्रशंसकों का मानना ​​है कि रोहित और विराट दोनों दिसंबर में भारत में खेली जाने वाली भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ के बाद संन्यास की घोषणा कर सकते हैं. यह सीरीज़ 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को तीन मैचों की होगी. कई प्रशंसकों का मानना ​​है कि 6 दिसंबर को होने वाला तीसरा वनडे इन दोनों दिग्गजों का टीम इंडिया के लिए आखिरी घरेलू मैच हो सकता है.

क्या कुछ बड़ा होने वाला है?

इससे पता चलता है कि भारत के दो दिग्गज क्रिकेटर किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे हैं. भारत को निकट भविष्य में ज़्यादा वनडे सीरीज़ नहीं खेलनी हैं. उनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि रोहित और विराट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने घरेलू दर्शकों के सामने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं.

2023 विश्व कप के बाद से, रोहित और विराट अपने सीमित ओवरों के चयन को लेकर चर्चा में रहे हैं. अब जब गिल ने नई कप्तानी संभाली है और अगरकर ने उनके भविष्य को लेकर संदेह व्यक्त किया है, तो अटकलें तेज़ हो गई हैं कि दिसंबर की सीरीज़ दोनों के लिए विदाई मैच हो सकती है. कुछ महीने पहले, यह भी पता चला था कि गिल को टेस्ट कप्तानी सौंपने से पहले, चयनकर्ताओं ने उनके साथ रोहित और विराट के वनडे भविष्य पर चर्चा की थी. तब से, अटकलों का बाज़ार गर्म है.

दो भारतीय दिग्गजों का एक युग समाप्त हो रहा है

रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले एक दशक से भारतीय क्रिकेट की रीढ़ रहे हैं. रोहित ने कप्तान के रूप में भारत को कई सीरीज़ जीत दिलाई हैं, जबकि विराट ने कप्तान और बल्लेबाज़, दोनों के रूप में भारतीय क्रिकेट को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है. अगर दिसंबर में दोनों एक साथ संन्यास लेते हैं, तो यह न केवल एक भावुक क्षण होगा, बल्कि एक युग का अंत भी होगा. प्रशंसक सोशल मीडिया पर “थैंक यू रोहित-विराट” ट्रेंड कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि वे अभी संन्यास न लें और 2027 का वनडे विश्व कप खेलें और जीतें। लेकिन जैसा कि कहते हैं, “हर अच्छी चीज़ का अंत होता है.”

