India Cricket Schedule 2025: टीम इंडिया का धमाकेदार 2025 क्रिकेट शेड्यूल, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगी भिड़ंत

India Tour of Australia: 20 दिनों तक चलने वाला एशिया कप 2025 समाप्त हो गया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम किया. फैंस का इंतज़ार जल्द ही खत्म होने वाला है जब विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नज़र आएंगे. दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में खेलते नज़र आएंगे. जानें टीम इंडिया के इस साल के आगामी कार्यक्रम के बारे में.

एशिया कप के बाद टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है, जो कि 2 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो चुका है और इसका समापन 6 अक्टूबर को होगा. दूसरा टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज में शुभमन गिल कप्तान के पद पर हैं.

फिर लौटेंगे रोहित-कोहली

रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों दिग्गज अब केवल वनडे क्रिकेट खेलते हैं. टीम इंडिया अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा, इसी दिन विराट और रोहित शर्मा की वापसी हो सकती है.

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को ऑप्टस स्टेडियम में होगा, इसके बाद दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल और तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को एस सी ग्राउंड में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर को मनुका ओवल से होगी, फिर दूसरा टी20 31 अक्टूबर को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG), तीसरा 2 नवंबर को बैलेरिव ओवल, चौथा 6 नवंबर को हेरिटेज बैंक स्टेडियम और पांचवा 8 नवंबर को गाबा स्टेडियम में होगा.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारत लौटेगी, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 मैच भी खेले जाएंगे.

India vs South Africa 2025 के मुक़ाबले

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में टेस्ट, वनडे और टी20 मैचों की सीरीज होगी. पहला टेस्ट 14 से 18 नवंबर तक ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 से 26 नवंबर तक ACA स्टेडियम में होगा.

वनडे सीरीज की शुरुआत 30 नवंबर को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम से होगी, फिर दूसरा वनडे 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज का पहला मैच 9 दिसंबर को बाराबती स्टेडियम में होगा, इसके बाद दूसरा टी20 11 दिसंबर को PCA स्टेडियम, तीसरा 14 दिसंबर को HPCA स्टेडियम, चौथा 17 दिसंबर को इकाना स्टेडियम और पांचवां 19 दिसंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

