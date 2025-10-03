Ind vs Aus ODI: यह हो सकती है भारत की Predicted Playing 11, रोहित शर्मा फिर संभाल सकते हैं कमान

28 सितंबर को भारत-पाकिस्तान खिताबी मुक़ाबले के बाद बहुचर्चित एशिया कप 2025 ख़त्म हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम की बेहतरीन रणनीति और साझेदारियों की बदौलत भारत 9वीं बार खिताब जीतने में कामयाब रहा. फाइनल मैच बड़ा ही दिलचस्प रहा, जिसमें तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने मैच का रुख मोड़ दिया था.

भारतीय टीम इस वक़्त वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है. इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नौ खिलाड़ियों को इस सीरीज में शामिल किया गया है.

कब होगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच?

Odi Series: भारतीय टीम 19 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. दो फॉर्मेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय टीम में वापसी करेंगे. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक दिलचस्प वनडे सीरीज खेली जानी तय है. कप्तानी की बात करें तो रोहित शर्मा इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभाल सकते हैं.

इस वनडे सीरीज के शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. नए कप्तान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है, इसलिए रोहित शर्मा के इस सीरीज में कप्तानी करते नजर आने की संभावना है. रोहित शर्मा का कप्तान के तौर पर प्रदर्शन हाल के दिनों में टीम इंडिया के लिए बेहतरीन रहा है. इसलिए, अगर रोहित शर्मा इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी.

इन 9 खिलाडियों को मिल सकती है जगह

हाल ही में एशिया कप 2025 का आयोजन UAE में हुआ था. इस एशिया कप में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और बिना एक भी मैच हारे खिताब अपने नाम किया. इस एशिया कप में कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया. नतीजतन, इन नौ एशिया कप खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह मिल सकती है.

एशिया कप टीम का हिस्सा रहे शुभमन गिल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन, शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया जा सकता है. एशिया कप में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, तो कुछ निराश भी हुए. नतीजतन, इन नौ एशिया कप खिलाड़ियों को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिल सकता है, कम से कम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में.

हार्दिक पांड्या अपनी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वनडे सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे उनका इस सीरीज़ में खेलना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे में शिवम दुबे को टीम में शामिल किया जा सकता है.

क्या हो सकती भारत की Predicted Playing 11?

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, के एल राहुल, शिवम दुबे, संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, नितीश कुमार रेड्डी.

