IND vs WI: जडेजा ने किया धमाका, धोनी का तोड़ दिया महारिकॉर्ड, निशाने पर हैं अब ये बड़े खिलाड़ी!

Ravindra Jadeja: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में रवींद्र जडेजा ने अपनी धमाकेदार पारी से क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया. चाय से पहले 81 गेंदों पर अर्धशतक बनाने वाले जडेजा ने तीन चौके और चार छक्के जड़कर केवल रन ही नहीं जोड़े, बल्कि पूर्व कप्तान एमएस धोनी का टेस्ट क्रिकेट में छक्कों का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. अब जडेजा सिर्फ़ ऋषभ पंत, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा से पीछे हैं, और उनके निशाने पर इन दिग्गजों के रिकॉर्ड हैं.
रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में अर्धशतक लगाया. उन्होंने चाय के विश्राम से पहले 81 गेंदों पर 50 रन पूरे किए. उन्होंने अपनी पारी के दौरान तीन चौके और चार छक्के लगाए. इन चार छक्कों के साथ जडेजा ने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पारी के दौरान रवींद्र जडेजा के चौथे छक्के के साथ, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 79 छक्के पूरे कर लिए। उन्होंने अब टेस्ट मैचों में भारत के लिए तीसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अब वह केवल ऋषभ पंत (90), वीरेंद्र सहवाग (90) और रोहित शर्मा (88) से आगे हैं.
भारत के लिए टेस्ट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी-
- ऋषभ पंत – 90
- सहवाग – 90
- रोहित शर्मा – 88
- जडेजा – 79*
- धोनी – 78
धोनी के क्लब में शामिल हुए रविंद्र जडेजा
इसके अलावा, रवींद्र जडेजा ने धोनी के खास क्लब में भी जगह बनाई. दरअसल, जडेजा ने अपनी 50 रनों की पारी के दौरान चार छक्के लगाए और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज़ बन गए. MS धोनी इस सूची में शीर्ष पर हैं। धोनी ने यह उपलब्धि 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ हासिल की थी.
50 रन पर चार छक्के (भारत) –
- MS धोनी बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2007
- ऋषभ पंत बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2021
- वाशिंगटन सुंदर बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 2025
- रविन्द्र जडेजा बनाम वेस्टइंडीज, अहमदाबाद, 2025
