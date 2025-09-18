पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?
Home > खेल > पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?

पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?

Abhishek Sharma आज टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं. उनकी छक्के लगाने की कला के पीछे कितनी मेहनत और खास अभ्यास छुपा है, इसका खुलासा पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभिषेक नायर ने किया है.

By: Shivani Singh | Published: September 18, 2025 5:00:06 PM IST

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा आज वो न सिर्फ़ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज़ों में शुमार हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाज़ी और लगातार छक्के लगाने की क्षमता ने उन्हें टी20 का टॉप फिनिशर और सिक्स-हिटिंग मशीन बना दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे क्या कोई अनोखा राज़ छुपा है? आखिर अभिषेक शर्मा ने ये कमाल की बल्लेबाज़ी और छक्के लगाने की कला कहाँ से सीखी? अगर आपको अभिषेक की मेहनत पर यकीन नहीं है, तो इसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर दे सकते हैं.

दरअसल पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बातचीत के दौरान कहा, “प्रतिभा तो हमेशा से थी. मैं हमेशा रन बनाता रहता था, लेकिन इस गति से ये बदलाव कैसे आया? खेल को लेकर उनका एक दर्शन था. वो कहते थे कि मैं वहीं अभ्यास करता हूँ जहाँ बड़ी बाउंड्रीज़ हों.”

अभिषेक घंटों छक्के लगाने का अभ्यास करते थे 

अभिषेक नायर ने बताया, “अभिषेक घंटों छक्के लगाने का अभ्यास करता था, और जैसे-जैसे मैं ऐसा करता गया, मेरी बल्लेबाज़ी में एक नयापन आने लगा. साथ ही, मुझे ये आत्मविश्वास भी आया कि मैं किसी भी गेंद पर छक्का लगा सकता हूँ.”

ना BCCI ना भारत सरकार, PCB के प्रमुख ने ही दिया था हाथ ना मिलाने का आदेश! ICC के ईमेल से हुआ बड़ा खुलासा

वरुण चक्रवर्ती के एक ओवर में तीन छक्के जड़े

पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने कहा, “मुझे इसकी पहली झलक डीवाई पाटिल में दिखी. वरुण चक्रवर्ती उस समय एक जाने-माने गेंदबाज़ थे. अभिषेक रन तो बना रहे थे, लेकिन उतने नहीं। उस मैच में, उन्होंने (अभिषेक शर्मा ने) उनके (वरुण चक्रवर्ती) एक ओवर में तीन छक्के जड़े थे.”

उन्होंने कहा, “टीम वह मैच हार गई, लेकिन जब वह लगातार छक्के लगा रहे थे. मैंने मैच के बाद उनसे बात की और उन्होंने कहा, ‘भाई, अब मैं तैयार हूँ. अब पाजी, मैं रन बनाऊँगा. मैंने इतनी मेहनत की है कि मुझे अब कहीं भी किसी भी लेंथ की गेंद पर शॉट लगाने का पूरा भरोसा है.”

अभिषेक नायर के अनुसार, “उन्होंने अभी तक उस मानसिकता को नहीं छोड़ा है. अगर आप उनकी नेट प्रैक्टिस देखें, तो भारतीय टीम से बाहर होने के बाद, चाहे वो दिल्ली हो, देहरादून हो, मुंबई हो या राजस्थान, जहाँ भी क्रिकेट हो, जहाँ भी मैदान हो, जहाँ भी मौका हो, अभिषेक शर्मा वहाँ अभ्यास करने जाते हैं। ये प्रतिभा है, लेकिन इसमें बहुत समर्पण भी है. क्रिकेटर बनने की मानसिकता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है.”

कोई 4 तो कोई 6 कुछ ही ओवरों में खत्म हो गए Asia Cup के ये मैच, भारत का दबदबा देख चौड़ा हो जाएगा सीना

Tags: Abhishek Nayarabhishek sharmaCricket NewsSix Hitting MachineT20 Cricket
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?
पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?
पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?
पूर्व कोच ने बताया अभिषेक शर्मा कैसे बने T20 के नंबर1 बल्लेबाज?