कोई 4 तो कोई 6 कुछ ही ओवरों में खत्म हो गए Asia Cup के ये मैच, भारत का दबदबा देख चौड़ा हो जाएगा सीना
कोई 4 तो कोई 6 कुछ ही ओवरों में खत्म हो गए Asia Cup के ये मैच, भारत का दबदबा देख चौड़ा हो जाएगा सीना

5 lowest team totals in Asia Cup history: जानें एशिया कप इतिहास के पांच सबसे कम स्कोर कौन से हैं।

By: Divyanshi Singh | Published: September 18, 2025 4:22:51 PM IST

ASIA CUP
ASIA CUP

Asia Cup: टीम इंडिया अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच कल (18 सितंबर) को ओमान के खिलाफ खेलेगी. ओमान की टीम पहले ही सुपर-4 की रेस से बाहर हो चुकी है और ये उसका आखिरी मुकाबला होगा. इससे पहले भारत यूएई और पाकिस्तान को बड़ा अंतर से हरा चुकी है. अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ये कमाल कर सकती है. तो चलिए जानते है कि एशिया कप में सबसे कम स्कोर वाले मुकाबले कौन-कौन से हैं। 

1. हांगकांग – 38 बनाम पाकिस्तान (टी20)

यूएई में 2022 एशिया कप में हांगकांग 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 38 रनों पर आउट हो गया। यह टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे कम स्कोर है क्योंकि पाकिस्तान ने 155 रनों से जीत हासिल की थी।

2. श्रीलंका – 50 बनाम भारत (वनडे)

2023 एशिया कप के फ़ाइनल में भारत के मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन किया और सह-मेजबान श्रीलंका 50 रनों पर ऑल आउट हो गया। भारत ने केवल 6.1 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर वनडे प्रारूप का एशिया कप अपने नाम कर लिया।

3. यूएई – 57 बनाम भारत (टी20)

बुधवार (10 सितंबर 2025) को यूएई की टीम भारतीय गेंदबाज़ी के सामने 57 रन पर ढेर हो गई। यूएई की टीम भारतीय आक्रमण के सामने टिक नहीं पाई और 58 रनों के लक्ष्य को 4.1 ओवर में ही हासिल कर नौ विकेट से जीत हासिल कर ली।

India Pakistan 5 Big Controversies: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट की जंग, जब मैदान पर भिड़े दिग्गज खिलाड़ी

4. यूएई – 81/9 बनाम भारत (टी20)

एशिया कप 2016 में, एमएस धोनी की भारतीय टीम ने विरोधी टीम पर कोई रहम नहीं दिखाया और यूएई को 20 ओवर में 81/9 पर रोक दिया। जवाब में भारत ने 10.1 ओवर में मैच जीतकर टूर्नामेंट में एक यादगार जीत दर्ज की।

Asia cup 2025: इस मांग को लेकर पाकिस्तान ने दिनभर मचाई नौटंकी… लेकिन एक न चली! यहां पढ़ें पूरी कहानी

5. यूएई – 82 बनाम बांग्लादेश (टी20)

यूएई तीसरी बार इस सूची में शामिल है, इससे पहले 2016 एशिया कप में उसे बांग्लादेश ने 82 रनों पर आउट कर दिया था। इससे पहले बांग्लादेश की टीम अपनी पारी में 133/8 रन पर सिमट गई थी, जिसके बाद यूएई की बल्लेबाजी ध्वस्त हो गई।

Asia Cup 2025: हाथ न मिलाने के विवाद में उलझा पाकिस्तान का भविष्य, PCB की फिर से शिकायत, ICC का अड़ियल रुख

ना BCCI ना भारत सरकार, PCB के प्रमुख ने ही दिया था हाथ ना मिलाने का आदेश! ICC के ईमेल से हुआ बड़ा खुलासा

