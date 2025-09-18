ना BCCI ना भारत सरकार, PCB के प्रमुख ने ही दिया था हाथ ना मिलाने का आदेश! ICC के ईमेल से हुआ बड़ा खुलासा

IND VS PAK: भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को हुए मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हाथ मिलाने से इनकार करना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट (Andy Pycroft) की इस मामले में कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपने आदेशों का पालन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) ने खुद एंडी पाइक्रॉफ्ट को टॉस के दौरान भारत और पाकिस्तान के कप्तानों को हाथ मिलाने से रोकने का आदेश दिया था।

PCB ने लगाया था आरोप

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर को पीसीबी ने आईसीसी को ईमेल भेजकर आरोप लगाया कि मैच रेफरी ने टॉस के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया है। आईसीसी ने तुरंत मामले की जांच की और पीसीबी को ईमेल के जरिए जवाब दिया कि पाइक्रॉफ्ट ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। ईमेल में यह भी कहा गया था कि वह टॉस के दौरान हाथ न मिलाने के एसीसी के निर्देशों का पालन कर रहे थे।

मोहसिन नक़वी हैं एसीसी के अध्यक्ष

दिलचस्प बात यह है कि एसीसी के अध्यक्ष खुद पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी हैं। अगर एसीसी ने यह आदेश जारी किया है, तो मोहसिन नक़वी सीधे तौर पर ज़िम्मेदार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईमेल में, आईसीसी ने पाइक्रॉफ्ट की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मामले को अच्छी तरह से संभाला और टेलीविज़न पर किसी भी शर्मनाक स्थिति से बचे रहे।

एशिया कप से हटने की धमकी

रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी आईसीसी के जवाब से नाखुश था और उसने एशिया कप से हटने की धमकी दी। उसने कहा कि अगर पाइक्रॉफ्ट को उसकी टीम से नहीं हटाया गया, तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। हालांकि, आईसीसी अपने रुख पर कायम रहा और दोहराया कि मैच रेफरी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी नहीं है और वे किसी भी टीम के अनुरोध पर रेफरी को नहीं बदल सकते, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा।

इस जवाब के बावजूद 17 सितंबर को, पीसीबी ने एक और ईमेल भेजा जिसमें कहा गया कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान और बाद में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था और मैच रेफरी की भूमिका पर फिर से सवाल उठाए। जवाब में आईसीसी ने पीसीबी से और जानकारी मांगी जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

17 सितंबर को क्या हुआ?

17 सितंबर को पाकिस्तानी टीम समय पर मैदान के लिए होटल से नहीं निकली और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, तो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट खुद एक सुझाव लेकर आए। उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा और मैनेजर नवीज़ अकरम चीमा के साथ एक बैठक बुलाई। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के मैच रेफरी रूम में कोच माइक हेसन भी मौजूद थे और बताया जा रहा है कि पाइक्रॉफ्ट ने इस गलतफहमी पर चर्चा की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी नहीं मांगी। इस बैठक के बाद, बिना ऑडियो वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीसीबी का दावा है कि मैच रेफरी ने माफ़ी मांगी, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है।