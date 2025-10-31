Suryakumar Yadav Captaincy Issues: कप्तान ने फिर किया निराश! सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर संकट? फैंस ने उठाए सवाल

Australia vs India MCG T20I: टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव शुक्रवार, 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज़ के दूसरे T20I में प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को शुभमन गिल (5) और संजू सैमसन (2) के विकेटों के साथ शुरुआती झटके लगे, जिससे मेहमान टीम 23/2 के स्कोर पर लड़खड़ा गई. सैमसन के आउट होने के बाद, कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए और अभिषेक शर्मा के साथ क्रीज साझा की. पिछले साल टी20I कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार अपने असंगत प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं के घेरे में थे, और कई लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय कप्तान आलोचकों को चुप कराने और आगे बढ़कर नेतृत्व करने के लिए एक दमदार पारी खेलेंगे.

हालांकि, सूर्यकुमार यादव का संघर्ष जारी है और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उन्हें केवल 1 रन पर आउट कर दिया. 32/3 के स्कोर पर, ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश में जोश इंगलिस ने उन्हें कैच आउट कर दिया, जिससे भारत की बल्लेबाजी की मुश्किलें और बढ़ गईं.

सूर्यकुमार का खराब फॉर्म जारी

कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म से परेशान नहीं थे. उन्होंने कहा कि खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में आक्रामक रुख अपनाते हुए यह असफलता आम है. कैनबरा के मनुका ओवल में सीरीज के पहले मैच में, भारतीय कप्तान ने अपनी फॉर्म में वापसी की एक झलक तब दिखाई जब उन्होंने बारिश के कारण मैच रद्द होने से पहले 24 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाए.

हालांकि, मेलबर्न टी20 मैच में उनके सस्ते आउट होने से उनके गिरते आत्मविश्वास और फॉर्म को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गईं. पिछले साल जुलाई में टी20 कप्तानी संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जुलाई 2024 से, उन्होंने 24 मैचों में मात्र 19.47 की औसत से दो अर्धशतकों की बदौलत केवल 370 रन बनाए हैं. यह कप्तानी संभालने से पहले के उनके प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है, जहां उन्होंने 61 मैचों में 43.40 की औसत से 3 शतकों सहित 2040 रन बनाए थे.

एशिया कप 2025 में, सूर्यकुमार अपने सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और 6 पारियों में 18 की औसत से केवल 72 रन ही बना सके. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में भी उनका खराब प्रदर्शन जारी रहा.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS, 2nd T-20I: 17 सालों के बाद मेलबर्न में टीम इंडिया को मिली हार, ये रहा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट

छिन सकती है कप्तानी?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनके लगातार खराब प्रदर्शन ने टीम इंडिया की स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित किया है. मेलबर्न टी20 में केवल 1 रन पर आउट होने के साथ ही उनका फॉर्म एक बार फिर चिंता का विषय बन गया.

कप्तानी की ज़िम्मेदारी ने जैसे उनकी स्वाभाविक बल्लेबाज़ी की धार को ख़त्म कर दिया है, जिससे उनके फैसले लेने और टीम को प्रेरित करने की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं. आलोचकों का मानना है कि अगर उनका यह सिलसिला जारी रहा, तो चयनकर्ताओं को टीम के नेतृत्व को लेकर कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं.

सूर्यकुमार यादव के सस्ते आउट होने पर फैंस की प्रतिक्रिया

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 1 रन से आउट होने के बाद, सूर्यकुमार यादव का फॉर्म एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. फैंस और क्रिकेट प्रेमी उनके लगातार खराब प्रदर्शन से निराश थे और कप्तानी और बल्लेबाज़ी की ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे.

there’s not a single impactful knock Suryakumar Yadav has played in his entire career! I don’t understand how is he the captain of t20 side when he shouldn’t even be selected in playing 11 based on his performance — 𝓈𝒽𝓇𝓊 ᵕ̈ (@shru_aat) October 31, 2025

Suryakumar Yadav ka recent T20 form clearly girta dikh raha hai, aur captaincy unke game pe pressure daal rahi hai. Unke numbers khud sab kuch keh dete hain — vs England 0(3), 12(7); vs South Africa 0(0), 1(4), 4(9), 21(17); vs Bangladesh 75(35), 8(10), 29(14); vs Sri Lanka 8(9).… pic.twitter.com/RTnA2r8B82 — Ginni Malhotra (@GinniMalhotra_) October 31, 2025

Suryakumar yadav has eaten more chewing gums than runs scored by him in 2025.😫😭😭😭#INDvsAUS https://t.co/56z4hzqHZV — Beyond The Boundary (@Navratan_07) October 31, 2025

इस बीच, टीम इंडिया 18.4 ओवर में 125 रन पर ढेर हो गई. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 68 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत की बल्लेबाजी का नेतृत्व किया. 183.78 की स्ट्राइक रेट से. उन्होंने हर्षित राणा, जिन्होंने 33 गेंदों पर 35 रन बनाए, के साथ छठे विकेट के लिए 56 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और टीम को 49/5 की खराब स्थिति से निकालकर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन भारत आखिरकार अंतिम ओवरों में ढेर हो गया.

ऑस्ट्रेलिया के लिए, जोश हेज़लवुड ने 4 ओवरों में 3.2 की इकॉनमी रेट से 13 रन देकर 3 विकेट चटकाकर गेंदबाजी का लोहा मनवाया. नाथन एलिस (2/21) और जेवियर बार्टलेट (2/39) ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 1 विकेट लिया.

यह भी पढ़ें: Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें