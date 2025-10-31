IND vs AUS, 2nd T-20I: 17 सालों के बाद मेलबर्न में टीम इंडिया को मिली हार, ये रहा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट

IND vs AUS, 2nd T-20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से इस मुकाबले को जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और शुभमन गिल जल्दी ही आउट हो गए. इसके बाद भारतीय टीम ने अपने बैटिंग ऑर्डर में कई अजीबोगरीब बदलाव किए और इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा. भारतीय टीम इस मैच में पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 18.5 ओवर में 125 रनों पर ऑल आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जोश हेजलवुड ने चटकाए. जोश हेजलवुड ने अपने पहले ही स्पैल में भारतीय टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया. और यही इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट साबित हुआ. हेजलवुड ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3-3 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. इसके बाद 126 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

मेलबर्न में 17 साल बाद मिली हार

भारतीय टीम को मेलबर्न के मैदान पर 17 सालों के बाद हार का सामना करना पड़ा. क्योंकि इस मैच में भारतीय बल्लेबाज़ों ने निराश किया. इस मैच में दो अलग-अलग तरह के नज़ारे देखने को मिले. ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबले दो अलग-अलग पिच पर हो रहा है. एक पिच जिस पर अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं और दूसरी पिच जिस पर बाकी के भारतीय बल्लेबाज़ खेल रहे हैं. क्योंकि जब-जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आते तो वो चौके-छक्के लगाते, लेकिन जैसे ही दूसरे भारतीय बल्लेबाज़ स्ट्राइक संभालते उनके विकेट गिर जाते. अभिषेक शर्मा एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज़ में रन बनाए जा रहे थे और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से बाकी के बल्लेबाज़ों के विकेट गिरते जा रहे थे. अभिषेक इस मुकाबले में एकलौते बल्लेबाज़ रहे जिन्होंने अर्धशतक लगाया. उन्होंने 37 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए. भारतीय पारी के आधे से ज़्यादा रन तो अकेले अभिषेक शर्मा ने ही बना दिए. उनके अलावा हर्षित राणा ने 35 रनों की पारी खेली. इन दोनों के अलावा भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज़ दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाया.

मार्श-हेड ने दिलाई तूफानी शुरुआत

126 रनों के लक्ष्य का पीछे करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जोड़ी ने. दोनों ने 5वें ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया. ट्रेविड हेड (28) को वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया तो इसके बाद मार्श (46) ने हमला बोला और कुलदीप यादव के पहले ही ओवर में 20 रन कूट दिए. हालांकि, इसी ओवर में वो आउट भी हुए लेकिन उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया की जीत तय हो गई थी. इसके बाद हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई पारी जीत के बेहद करीब आकर लड़खड़ाती हुई दिखी, जिसमें लक्ष्य से 2 रन पहले जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 विकेट हासिल किए लेकिन तब तक टीम इंडिया के लिए देर हो गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया ने बनाई 1-0 की बढ़त

मेलबर्न के मैदान पर भारत की टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ दूसरी हार है. खास बात ये है कि यहां भारत की पिछली हार 17 साल पहले 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आई थी. उसके बाद भारतीय टीम ने यहां लगातार जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ एक मैच बेनतीजा रहा था. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था, जिसके चलते अब टीम इंडिया को सीरीज अपने नाम करने के लिए बचे हुए तीनों मैच जीतने होंगे.

