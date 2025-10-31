Home > खेल > Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें

Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें

कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा रोड्रिग्स कैसे भारत की महिला क्रिकेट की जान बन गईं? उनके संघर्ष, परिवार, करियर और सफलता की प्रेरक कहानी पढ़ें.

By: Shivani Singh | Published: October 31, 2025 4:01:42 PM IST

Jemimah Rodrigues Biography
Jemimah Rodrigues Biography

कभी वो दिन भी था जब जेमिमा रोड्रिग्स ने थकी आँखों से खुद से पूछा था “क्या शायद अब बस… मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए?” वो टूटी थीं, चुप थीं, और अपने ही सपनों से सवाल कर रही थीं. लेकिन आज? आज वही जेमिमा 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज़ों के पसीने छुड़ा कर, दुनिया को बता चुकी हैं कि सपने हार मानने से नहीं, दृढ़ निश्चय से पूरे होते हैं. मुंबई की एक छोटी लड़की जिसने हॉकी और क्रिकेट दोनों में मैदान को अपना दूसरा घर बनाया… जिसने असफलताओं को ठोकर की तरह नहीं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया… और जिसने अपनी मुस्कराहट के पीछे अनगिनत संघर्ष छुपाए, उसकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, हिम्मत, धैर्य और वापसी की कहानी है.

आइए जानें, कैसे जेमिमा ने तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर, भारत की धड़कन बनने तक का सफर तय किया.

 4 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रही हैं जेमिमा रोड्रिग्स

You Might Be Interested In

जेमिमा का जन्म 5 सितंबर, 2000 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए रिज़वी कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में दाखिला लिया. उनके करियर की खासियतों में 4 साल की उम्र से ही मैदान पर उनकी कड़ी मेहनत शामिल है. 

जेमिमा न केवल क्रिकेट में, बल्कि हॉकी में भी हैं माहिर 

जेमिमा ने अपने शुरुआती करियर में हॉकी और क्रिकेट दोनों खेले. हालाँकि, कुछ समय बाद, उन्हें दोनों खेलों में से एक को चुनने का फैसला करना पड़ा. ऐसे में उन्होंने क्रिकेट खेलना चुना. गौरतलब है कि जेमिमा मुंबई अंडर-17 टीम के लिए क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल चुकी हैं. जेमिमा को WPL में ₹2.2 करोड़ में खरीदा गया था. ऑलराउंडर जेमिमा रोड्रिग्ज को महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने ₹2.2 करोड़ में खरीदा था, जो उनके स्टार होने का प्रमाण है.

Womens World Cup Final 2025: पूरे 25 सालों बाद बदलेगा क्रिकेट का इतिहास, वर्ल्ड कप फाइनल में होगा कुछ ऐसा

जेमिमा क्रिकेट छोड़ने का विचार क्यों कर रही थीं?

जेमिमा ने खुद खुलासा किया कि वह क्रिकेट छोड़ने की योजना बना रही थीं. उन्होंने कहा, “पिछले साल, जब मैं लगभग इसी समय घर पर थी, मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे वनडे विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया था. यह मेरे लिए सबसे मुश्किल समय था। सच कहूँ तो, कई बार मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था.”

जेमिमा रोड्रिग्स का परिवार 

जेमिमा रोड्रिग्स का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और उन्होंने हमेशा उनके क्रिकेट करियर का भरपूर समर्थन किया है. उनके पिता, इवान रोड्रिग्स, एक क्रिकेट कोच हैं और मुंबई में क्रिकेट प्रशिक्षण देते हैं, जबकि उनकी माँ, लविता रोड्रिग्स, एक गृहिणी हैं और उन्हें अपनी बेटी की सबसे बड़ी प्रेरणा माना जाता है. जेमिमा के दो भाई हैं – हनोक और एली – जो बचपन से ही उनके साथ खेलते रहे हैं और उनके क्रिकेट कौशल को और निखारा है। जेमिमा रोड्रिग्स वर्तमान में अविवाहित हैं. हम उनके प्रेमी के बारे में नहीं जानते.

जेमिमा रोड्रिग्स की शिक्षा

जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी शिक्षा मुंबई में पूरी की. उन्होंने बांद्रा के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ क्रिकेट में उनकी रुचि और बढ़ी. अपनी पढ़ाई के साथ-साथ, उन्होंने खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्कूल और कॉलेज स्तर पर कई टूर्नामेंटों में भाग लिया. उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज से पूरी की, जहाँ से उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की. 

जेमिमा रोड्रिग्स की कुल संपत्ति

जेमिमा रोड्रिग्स की कुल संपत्ति लगभग ₹8 करोड़ (लगभग $80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आंकी गई है. उन्होंने यह संपत्ति अपने क्रिकेट करियर के ज़रिए अर्जित की है। हमारी जानकारी के अनुसार, यह अनुमानित कुल संपत्ति है, जो कम या ज़्यादा हो सकती है. जेमिमा रोड्रिग्स पहले ही करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुकी हैं और भविष्य में उनकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है.

जेमिमा रोड्रिग्स के बारे में रोचक तथ्य

  • जेमिमा रोड्रिग्स का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था और वे बचपन से ही खेलों में बेहद सक्रिय रही हैं.
  • क्रिकेट के अलावा, उन्होंने हॉकी भी खेली है और मुंबई अंडर-17 हॉकी टीम का हिस्सा रही हैं.
  • वह उन कुछ भारतीय महिला क्रिकेटरों में से एक हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया.
  • जेमिमा न केवल एक क्रिकेटर हैं, बल्कि एक बेहतरीन गिटार वादक और गायिका भी हैं.
  • वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने सिंगिंग वीडियो और मज़ेदार रील शेयर करती हैं, जो काफी लोकप्रिय हैं.
  • जेमिमा रोड्रिग्स को जिमी और जेमी के नाम से भी जाना जाता है.
  • उन्होंने द हंड्रेड और डब्ल्यूबीबीएल (महिला बिग बैश लीग) में भी हिस्सा लिया है.
  • जेमिमा ने अपनी धारदार बल्लेबाजी और एथलेटिक फील्डिंग से न केवल भारत में, बल्कि दुनिया भर के प्रशंसकों का दिल जीता है.
  • 2022 में, उन्होंने महिला टी20 एशिया कप और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई.
  •  जेमिमा रोड्रिग्स सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं और सबसे ज़्यादा बातचीत करने वाली महिला क्रिकेटरों में गिनी जाती हैं.

India Women in Final: विराट कोहली ने शेयर किया ‘प्राउड मूमेंट’ वाला पोस्ट, इस प्लेयर की तारीफ की

Tags: Cricket Biographyindian women cricket teamInspirational StoriesJemimah RodriguesWomens Premier League
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पैसे बचाएं और पाएं बढ़िया क्वालिटी, अब घर पर तैयार...

October 31, 2025

पहले की देखभाल फिर मुगल बादशाह ने बनाए उसी से...

October 31, 2025

इनकी नजरों से बचना है नामुमकिन! जानिए दुनिया के 10...

October 31, 2025

अब शाम की चाय के साथ बनाएं मसालेदार ब्रेड, हर...

October 31, 2025

क्या होता था मुगल बादशाह के रेड रूम में औरतों...

October 31, 2025

रात की बची हुई आलू की सब्जी से नाश्ते में...

October 31, 2025
Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें
Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें
Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें
Jemimah Rodrigues Biography: कभी क्रिकेट छोड़ने का मन बनाने वाली जेमिमा कैसे बन गई महिला क्रिकेट की जान, यहां पढ़िए उनसे जुड़ी सभी रोचक बातें