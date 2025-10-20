Home > खेल > Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’

Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’

Sunil Gavaskar: पर्थ वनडे में बारिश के कारण मैच छोटा हुआ और DLS मेथड से ऑस्ट्रेलिया को 131 रन का लक्ष्य मिला, जबकि भारत ने 136 रन बनाए थे. गावस्कर ने इसे एकतरफा करार दिया और VJD मेथड को बेहतर विकल्प बताया.

By: Sharim Ansari | Published: October 20, 2025 12:49:36 PM IST

Sunil Gavaskar on DLS Method
Sunil Gavaskar on DLS Method

Perth Stadium: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने DLS (Duckworth–Lewis–Stern) Method की कड़ी आलोचना की है, जिसका इस्तेमाल क्रिकेट में तब किया जाता है जब बारिश के कारण खेल प्रभावित होता है. रविवार को पर्थ में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे मैच में भी यही मेथड अपनाया गया था, जहां बारिश के कारण मैच 26-26 ओवर का हो गया था. दिलचस्प बात यह है कि भारत ने 26 ओवर में 136/9 रन बनाए थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए 131 रन का लक्ष्य रखा गया था. पांच रन का अंतर डकवर्थ लुईस मेथड के कारण था. ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवर में आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

DLS नियम पर उठे सवाल, VJD मेथड का समर्थन

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से कहा कि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इस मेथड को समझते हैं, लेकिन यह लंबे समय से चली आ रही है. एक भारतीय खिलाड़ी ने VJD Method का आविष्कार किया था, जो मुझे काफी बेहतर लगी क्योंकि इससे दोनों टीमों के लिए बराबरी का स्कोर बनता था. और BCCI घरेलू क्रिकेट में VJD Method का इस्तेमाल करता है, अभी इस बारे में निश्चित नहीं हूं. शायद उन्हें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि जब बारिश में बाधा आए, तो दोनों टीमों को लगे कि उन्हें जो भी लक्ष्य दिया जाएगा, वह ज़्यादा निष्पक्ष होगा.

यह भी पढ़ेें: IND W vs ENG W: मंधाना और हरमनप्रीत कौर की पारी गई बेकार, रोमांचक मुकाबले में मिली 4 रनों से हार, अब सेमीफाइनल की राह…

गावस्कर ने रोहित और कोहली के अगले दो वनडे मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने का भी समर्थन किया. रोहित जहां केवल 8 रन बना सके, वहीं कोहली जीरो पर आउट हो गए.

रोहित और कोहली की वापसी पर भरोसा

गावस्कर ने कहा कि भारत एक बहुत ही अच्छी टीम है. भारत ने लगभग चार-पांच महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी. अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो हैरान मत होइए. वे लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रहे हैं, इसलिए जितना ज़्यादा वे खेलेंगे और अब नेट्स पर अभ्यास करेंगे, रिज़र्व गेंदबाज़ों से अच्छे थ्रोडाउन के साथ, वे रन बनाने में सक्षम होंगे. और एक बार जब वे रन बनाने लगेंगे, तो भारत का कुल स्कोर 300-320 से ज़्यादा होगा.

यह भी पढ़ेें: IND vs AUS: Shubman Gill ने पहले ही मैच में रचा इतिहास, तोड़ डाला Dhoni का ये खास रिकॉर्ड

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025
Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’
Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’
Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’
Ind vs Aus: भारत की हार के बाद सुनील गावस्कर की DLS मेथड पर तीखी आलोचना, बोले – ‘VJD मेथड ज़्यादा उचित है’