IND vs AUS: Shubman Gill ने पहले ही मैच में रचा इतिहास, तोड़ डाला Dhoni का ये खास रिकॉर्ड

Shubman Gill: पर्थ का ये मुकाबला गिल के लिए खास रहा, क्योंकि वो पहली बार बतौर भारतीय वनडे कप्तान मैदान पर उतरे. मैदान पर आते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की. गिल ने धोनी का एक खास रिकॉर्ड तोड़ डाला.

By: Pradeep Kumar | Published: October 19, 2025 6:52:09 PM IST

Shubman Gill Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले ODI मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इस मैच में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही. भारतीय टीम के टॉप आर्डर के तीन बल्लेबाज़ सिर्फ 25 रन के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए. रोहित शर्मा ने जहां 8 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली तो खाता तक नहीं खोल पाए. इसके अलावा कप्तान शुभमन गिल भी 10 रन बनाकर अपने विकेट गंवा बैठे. भले ही शुभमन गिल को बतौर वनडे कप्तान हार का सामना करना पड़ा हो, भले ही गिल का बल्ला पहले मैच में ना बोला हो, लेकिन इसके बावजूद भी शुभमन गिल पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गए.

गिल ने तोड़ा धोनी का खास रिकॉर्ड

पर्थ का ये मुकाबला गिल के लिए खास रहा, क्योंकि वो पहली बार बतौर भारतीय वनडे कप्तान मैदान पर उतरे. मैदान पर आते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की. अब शुभमन गिल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, ODI और T20I) में टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. 26 साल और 41 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए उन्होंने धोनी को पीछे छोड़ दिया. धोनी ने 26 साल और 279 दिन की उम्र में तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की थी. वहीं,  टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग 28 साल और 43 दिन की उम्र के साथ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. 

ऐसा रहा मैच का हाल?

भारतीय पारी के दौरान लगातार बारिश होती रही. इसी वजह से इस मैच को 26-26 ओवर का करना पड़ा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 136 रन बनाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस पद्धति से जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 21.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर शानदार जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने नॉट आउट 46 रन का योगदान दिया जबकि जोश फिलिप ने 37 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट लिए.

