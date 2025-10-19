IND W vs ENG W: मंधाना और हरमनप्रीत कौर की पारी गई बेकार, रोमांचक मुकाबले में मिली 4 रनों से हार, अब सेमीफाइनल की राह मुश्किल

Womens World Cup, England Beat India: महिला विश्व कप 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में भारत की महिला टीम को 4 रनों से हार का सामना करना पड़ा. ये इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की लगातार तीसरी हार रही. इंदौर में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से हेदर नाइट ने अपनी शानदार सेंचुरी जड़ते हुए अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. वहीं, भारतीय टीम ने भी लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार बल्लेबाज़ी की, लेकिन अंत में भारतीय टीम 4 रन दूर रह गई और टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी. इससे पहले भारतीय टीम को द.अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से भी हार का सामना करना पड़ा था. लगातार मिली तीसरी हार के साथ ही अब भारतीय टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

हेदर नाइट ने ठोका दमदार शतक

इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़े. टैमी ब्यूमॉन्ट ने 22 रन और एमी जोन्स ने 56 रनों की पारी खेली. इसके बाद हेदर नाइट ने अपने बल्ले से दमखम दिखाया और शानदार शतक लगाया. हेदर नाइट ने इस मुकाबले में 91 गेंदों पर 109 रनों की पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. वहीं, कप्तान नैट सिवर ब्रंट ने 38 रनों की पारी खेली. इस तरह से इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 288 रन बनाए और भारतीय टीम के मिला 289 रनों का लक्ष्य. भारतीय टीम की तरफ से दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज़ रहीं. दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 51 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. वहीं, श्री चरणी ने भी 2 विकेट चटकाए.

ये भी पढ़ें- IND vs AUS: Shubman Gill ने पहले ही मैच में रचा इतिहास, तोड़ डाला Dhoni का ये खास रिकॉर्ड

कहां हुई भारतीय टीम से चूक?

289 रनों की चुनौती का पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम इंडिया ने 42 रन पर ही 2 विकेट खो दिए. लेकिन स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच एक शानदार साझेदारी देखने को मिली. दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे विकेट के लिए 125 रन जोड़े. हरमनप्रीत कौर ने 70 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेली. वहीं, स्मृति मंधाना ने 94 गेंदों पर 88 रन बनाए, जिसमें 8 चौके शामिल रहे. इनके बाद दीप्ति शर्मा ने भी 50 रनों का योगदान दिया. लेकिन आखिरी के ओवरों में पारी लड़खड़ा गई और टीम इंडिया 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 284 रन ही बना सकी. इसी के साथ भारत को टूर्नामेंट में तीसरी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है.

ये भी पढ़ें- India vs Australia: Mohammad Siraj ने Live मैच में किया कुछ ऐसा, हक्की-बक्की रह गई पूरी दुनिया, देखें VIDEO