Sunil Gavaskar ने दिल्ली टेस्ट में खड़ा किया बड़ा बखेड़ा, Live मैच में कॉमेंट्री के दौरान की बदतमीज़ी!
Sunil Gavaskar: ये पहला मौका नहीं है जब गावस्कर कॉमेंट्री करते हुए किसी विवाद में फंस गए हो, इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है. उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर भी कुछ कमेंट कर दिया था जिसपर काफी बवाल हुआ था.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: October 11, 2025 8:35:17 AM IST

sunil gavaskar_controversy_ind vs wi
sunil gavaskar_controversy_ind vs wi

Sunil Gavaskar Controversy: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की. इस मुकाबले के दिन भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना लिए. इस मुकाबले के पहले दिन जहां यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेलते हुए 173 रन बनाए वहीं साईं सुदर्शन ने भी 87 रनों की दमदार पारी खेली, हालांकि साईं सुदर्शन अपने शतक से जरुर चूक गए. एक तरफ जहां भारतीय खिलाड़ी इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर कॉमेंट्री बॉक्स में अपनी कॉमेंट्री की वजह से विवादों में फंस गए. दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन कॉमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर बवाल हो गया. गावस्कर पर कॉमेंट्री के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगा है. लाइव मैच के दौरान गावस्कर ने दौरान वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन इमलाच का मजाक बनाया. 

गावस्कर ने खड़ा किया बड़ा बखेड़ा!

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन सुनील गावस्कर वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप के साथ कमेंट्री कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज के विकेटकीपर टेविन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. गावस्कर ने बिशप से पूछा, ‘बिशप मैं ये पूछना चाहता हूं कि टेविन क्या वेस्टइंडीज में अजीब नाम है. टेविन इमलाच, हाहाहाहहा. जिन लोगों ने इस खिलाड़ी का नाम रखा कहीं वो तोतले तो नहीं थे. कहीं वो उनका नाम केविन तो नहीं रखना चाहते थे.’हालांकि सुनील गावस्कर ने ये बात मज़ाक में कही, लेकिन अब इस बात पर बड़ा बखेड़ा हो गया. सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस ने गावस्कर को ट्रोल करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते सुनील गावस्कर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे. फैंस इसे सीधे तौर पर विरोधी खिलाड़ी का मजाक उड़ाने की तरह देख रहे हैं. कई लोगों ने तो सुनील गावस्कर को कमेंट्री पैनल से हटाने तक की मांग कर दी है. ऐसे में अब सुनील गावस्कर अपने इस मज़ाक की वजह से बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं. 

पहले भी विवादों में फंसे गावस्कर

वैसे ये पहला मौका नहीं है जब गावस्कर कॉमेंट्री करते हुए किसी विवाद में फंस गए हो, इससे पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है. उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर भी कुछ कमेंट कर दिया था जिसपर काफी बवाल हुआ था और अब गावस्कर ने लाइव मैच में कॉमेंट्री के दौरान वेस्टइंडीज के विकेटकीपर का मज़ाक उड़ाने की कोशिश की. हालांकि इस मैच में गावस्कर ने कॉमेंट्री के दौरान वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज़ों पर भी बड़े सवाल खड़ किए. सुनील गावस्कर ने लाइव कमेंट्री में इयान बिशप से पूछा कि नई गेंद से आखिर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज बाउंसर गेंदों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे. इस सवाल के जवाब बिशप ने कहा कि,  मुमकिन है कि आप आगे सील्स को बाउंसर फेंकते हुए देखें. ऐसा पहली बार नहीं है कि गावस्कर ने मैच के दौरान ऐसे कमेंट किये हों. 

Tags: Cricketind vs wiIndia vs West IndiesSunil Gavaskar Controversyyashasvi jaiswal
