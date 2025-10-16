Home > खेल > SL-W vs SA-W Head to Head: 18वें मैच में श्रीलंका-दक्षिण अफ्रीका की कड़ी टक्कर, देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

R. Premadasa Stadium: श्रीलंका महिला टीम घरेलू मैदान पर पहली जीत दर्ज करने को बेताब है, जबकि दक्षिण अफ्रीका टीम अपनी मजबूत लय जारी रखने की पूरी कोशिश करेगी. जानिए हेड टू हेड.

By: Sharim Ansari | Published: October 16, 2025 4:57:49 PM IST

SL-W vs SA-W Today Match Prediction: श्रीलंका महिला टीम (SL-W) शुक्रवार, 17 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में 2025 महिला विश्व कप के 18वें मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम (SA-W) से भिड़ेगी. श्रीलंका महिला टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है, लेकिन उसने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी जीत दर्ज नहीं की है. उसके दो मैच बारिश से प्रभावित रहे थे और वह शुक्रवार को अपने घरेलू दर्शकों के सामने जीत का खाता खोलने के लिए बेताब होगी.

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका महिला टीम 3 जीत के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर है. दक्षिण अफ्रीका टीम कोलंबो में होने वाले मैच में अपनी जीत की लय बरकरार रखने, मेज़बान टीम को हराने और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति मज़बूत करने की कोशिश करेगी.

श्रीलंका-महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका-महिला वनडे में Head to Head

श्रीलंका महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला टीमों के बीच अब तक कुल 25 वनडे मैच खेले गए हैं. इनमें से दक्षिण अफ्रीका महिलाओं ने 16 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि श्रीलंका महिलाओं ने केवल 6 मैच जीते हैं. दोनों टीमों के बीच 3 मैच बिना नतीजे या बराबरी पर समाप्त हुए हैं. इन दोनों टीमों का पहला मुकाबला 8 दिसंबर, 2000 को हुआ था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका महिलाओं ने जीत हासिल की थी. सबसे हालिया मैच 9 मई, 2025 को खेला गया, जो भी दक्षिण अफ्रीका महिलाओं के नाम रहा. कुल मिलाकर, दक्षिण अफ्रीका महिलाओं ने इस टक्कर में अपना दबदबा बनाए रखा है.

आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो – पिच रिपोर्ट

आर. प्रेमदासा स्टेडियम की पिच ऐतिहासिक रूप से बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए चुनौतियां रही है. बारिश के कारण पिच धीमी हो जाती है, जिससे बल्लेबाजों की लय बिगड़ जाती है और उच्च स्कोरिंग दर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. परिस्थितियां अक्सर गेंदबाजों के अनुकूल होती हैं, क्योंकि धीमी पिच ज़्यादा टर्न देती है और पारी के अंतिम चरणों में रन बनाना मुश्किल बना सकती है.

SL-W vs SA-W संभावित प्लेइंग 11

श्रीलंका: हसिनी परेरा, चमारी अथापथु (कप्तान), विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेट कीपर), देवमी विहंगा, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा.

दक्षिण अफ्रीका: लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, एनेरी डर्कसेन, मारिज़ैन काप, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा

संभावित सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़: इनोका रनवीरा (Inoka Ranaweera)

श्रीलंका की बाएं हाथ की स्पिनर इनोका रनवीरा इस मुकाबले में अहम गेंदबाज़ साबित हो सकती हैं. उन्होंने तीन मैचों में सात विकेट लिए हैं और लगातार बल्लेबाज़ों पर नियंत्रण बनाए रखा है. उनके अनुशासित 10 ओवर के स्पैल मैच के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. घरेलू मैदान पर खेलते हुए और परिस्थितियों से वाकिफ होने के कारण, इनोका श्रीलंकाई शेरनी टीम के लिए एक भरोसेमंद गेंदबाज़ साबित होंगी.

