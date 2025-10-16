सात महीने बाद बल्ले से धूम मचाएंगे किंग कोहली, जानें कब और कहां देखें मुकाबला

India vs Australia 1st ODI Live Streaming: इंटरनेशनल क्रिकेट से सात महीने के ब्रेक के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा रविवार, 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज़ में वापसी करने के लिए तैयार हैं. दोनों ने आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के दौरान इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जहाँ इंडिया जीता था. IND vs AUS ODI सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में भी पहली बार होगी. दोनों पूर्व कप्तान अब युवा शुभमन गिल की लीडरशिप में खेलेंगे, जिससे इंडियन टीम के लिए एक नया चैप्टर शुरू होगा.

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला ODI लाइव स्ट्रीमिंग, टेलीकास्ट

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला ODI मैच कब होगा?

इंडिया बनामऑस्ट्रेलिया पहला ODI मैच रविवार (19 अक्टूबर) को खेला जाएगा.

इंडिया बनामऑस्ट्रेलिया पहला ODI मैच कहां होगा?

इंडिया बनामऑस्ट्रेलिया पहला ODI मैच ऑप्टस स्टेडियम, पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा.

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला ODI मैच किस समय शुरू होगा?

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला ODI मैच IST के हिसाब से सुबह 9 बजे शुरू होगा, और टॉस IST के हिसाब से सुबह 8:30 बजे होगा.

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले ODI मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले ODI मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर मिलेगी.

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले ODI मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले ODI मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports पर मिलेगा.

भारत बनाम ऑस्टेलिया मुकाबले के लिए टीम

इंडिया: शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (VC), अक्षर पटेल, केएल राहुल (WK), ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क.

दोनों खिलड़ियों के संन्यास को लेकर bcci ने कही ये बात

इन अफवाहों के बीच कि IND vs AUS ODI सीरीज़ विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आखिरी हो सकती है, BCCI के वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने ज़ोर देकर कहा कि रिटायरमेंट के बारे में कोई भी फ़ैसला पूरी तरह से खिलाड़ियों का है. उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि यह सीरीज़ दोनों का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा.