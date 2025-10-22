Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव

Pakistan Score Today: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 94 रन था. बाबर आज़म 49 और मोहम्मद रिज़वान 16 रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तान के पास फिलहाल 23 रनों की बढ़त है. पाकिस्तान दूसरी पारी में नहीं दिखा सका दम.

बाबर और रिज़वान पर आई ज़िम्मेदारी

पाकिस्तान ने 60 के स्कोर पर अपने 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज़ खो दिए. इमाम-उल-हक (9), अब्दुल्ला शफीक (6), शान मसूद (0) और सऊद शकील 11 रन बनाकर ही ढेर हो गए. इस समय तक पूर्व कप्तान बाबर आज़म और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ रिज़वान ने पारी को संभाला. उन्होंने दिन का बाकी समय बिना कोई विकेट खोए बिताया. बाबर और रिज़वान अब तक 34 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. बाबर आज़म 49 और रिज़वान 16 रन बनाकर नाबाद हैं.

क्या रहा दक्षिण अफ्रीका का स्कोर ?

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रनों पर समाप्त हुई. दक्षिण अफ्रीका ने 235 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर एस. मुथुसामी और केशव महाराज के बीच 9वें विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी हुई. महाराज 30 रन बनाकर आउट हो गए. महाराज का विकेट गिरने पर टीम का स्कोर 306 रन था. इसके बाद मुथुसामी और कगिसो रबाडा ने 10वें विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की.

रबाडा 61 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे. मुथुसामी 89 रन बनाकर नाबाद रहे. स्टब्स ने 76 और टोनी डी जियोर्जी ने 55 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 71 रनों की बढ़त हासिल थी. कप्तान शान मसूद के 87, सऊद शकील के 66, अब्दुल्ला शफीक के 57 और सलमान अली आगा के 45 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने 7 विकेट लिए.

