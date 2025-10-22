Home > खेल > Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव

Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव

Pak vs SA Live Score: तीसरे दिन के अंत तक पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 94 रन, बाबर आज़म और रिज़वान ने संभाला पारी का भार. दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी से मिली बढ़त ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

By: Sharim Ansari | Published: October 22, 2025 9:48:01 PM IST

Pak vs SA Live Score
Pak vs SA Live Score

Pakistan Score Today: दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 94 रन था. बाबर आज़म 49 और मोहम्मद रिज़वान 16 रन बनाकर खेल रहे थे. पाकिस्तान के पास फिलहाल 23 रनों की बढ़त है. पाकिस्तान दूसरी पारी में नहीं दिखा सका दम.

बाबर और रिज़वान पर आई ज़िम्मेदारी

पाकिस्तान ने 60 के स्कोर पर अपने 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज़ खो दिए. इमाम-उल-हक (9), अब्दुल्ला शफीक (6), शान मसूद (0) और सऊद शकील 11 रन बनाकर ही ढेर हो गए. इस समय तक पूर्व कप्तान बाबर आज़म और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ रिज़वान ने पारी को संभाला. उन्होंने दिन का बाकी समय बिना कोई विकेट खोए बिताया. बाबर और रिज़वान अब तक 34 रनों की साझेदारी कर चुके हैं. बाबर आज़म 49 और रिज़वान 16 रन बनाकर नाबाद हैं.

You Might Be Interested In

यह भी पढ़ें: Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत

क्या रहा दक्षिण अफ्रीका का स्कोर ?

इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 404 रनों पर समाप्त हुई. दक्षिण अफ्रीका ने 235 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर एस. मुथुसामी और केशव महाराज के बीच 9वें विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी हुई. महाराज 30 रन बनाकर आउट हो गए. महाराज का विकेट गिरने पर टीम का स्कोर 306 रन था. इसके बाद मुथुसामी और कगिसो रबाडा ने 10वें विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी की.

रबाडा 61 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे. मुथुसामी 89 रन बनाकर नाबाद रहे. स्टब्स ने 76 और टोनी डी जियोर्जी ने 55 रन बनाए. पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका को 71 रनों की बढ़त हासिल थी. कप्तान शान मसूद के 87, सऊद शकील के 66, अब्दुल्ला शफीक के 57 और सलमान अली आगा के 45 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने पहली पारी में 333 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका के लिए केशव महाराज ने 7 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से ज्यादा टीम इंडिया का कौन सा बल्लेबाज बढ़ाएगा रोहित शर्मा-विराट कोहली की टेंशन?

Tags: home-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो...

October 22, 2025

कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के...

October 22, 2025

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025

गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!

October 22, 2025
Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव
Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव
Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव
Pak vs SA Test: दक्षिण अफ्रीका ने पकड़ी मजबूत लय, बाबर-रिज़वान पर आया दबाव