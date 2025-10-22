ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से ज्यादा टीम इंडिया का कौन सा बल्लेबाज बढ़ाएगा रोहित शर्मा-विराट कोहली की टेंशन?

India vs Australia 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया के एडिलेट में गुरुवार को दूसरा वनडे खेला जाएगा. काफी लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करने वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा पर काफी दबाव होगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत 3 वनडे की सीरीज खेल रहा है. पहले वनडे में रोहित और विराट की घटिया बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक दोनों बल्लेबाज टीम में जगह नहीं बना पाएंगे. 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित और विराट को मौका मिलेगा या नहीं ये आने वाले दो मैचों में इनके प्रदर्शन से तय हो जाएगा. हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वनडे सीरीज तय है. लेकिन आने वाली सीरीज में भी विराट और रोहित को मौका मिलेगा या नहीं ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचे दो वनडे में उनके प्रदर्शन से तय किया जाएगा.

कौन लेगा रोहित की जगह?

रोहित और विराट पहले ही टी-20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. अब बस वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे हैं. ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का भी इसको लेकर बयान सामने आया था. हालांकि, दूसरे वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर बेताब होंगे. यशस्वी जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी के बेंच पर बैठने की वजह से रोहित शर्मा पर अच्छा प्रदर्शन करने का भारी दबाव है.

पूर्व कप्तान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं. इसलिए उन्होंने मैच से पहले जमकर अभ्यास किया. वह एडिलेड ओवल अभ्यास मैदान पर कम से कम 45 मिनट पहले पहुंच गए. जबकि कुछ अन्य सदस्य वैकल्पिक नेट सत्र के लिए उनके साथ शामिल हुए.

विराट की जगह कौन करेगा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी?

इसके अलावा, वर्तमान समय में मौजूद बल्लेबाजों की बात करें तो ऐसा कोई बल्लेबाज नजर नहीं आ रहा है जो विराट कोहली की जगह ले सके. लेकिन अगर विराट कोहली को बेंच पर बैठने की नौबत आए तो टीम इंडिया का प्लेइंग इलेवन कैसा होगा? अगर विराट कोहली की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को खिलाने की नौबत आई तो केएल राहुल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा, पांचवें नंबर पर ध्रुव जुरेल को मौका मिल सकता है.

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

विराट की जगह साईं सुदर्शन को मिल पाएगा मौका?

इसके अलावा, अगर विराट कोहली की जगह किसी खिलाड़ी की जगह बनती है तो उसमें मजबूत दावेदार देवदत्त पल्लीकल और साईं सुदर्शन को मौका मिल सकता है. इसके अलावा, ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर रुतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है. ऐसी स्थिति में शुभमन गिल विराट कोहली की जगह तीसरे नंबर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं.

