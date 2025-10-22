Home > खेल > Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत

Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत

Chennai Super Kings: रविचंद्रन अश्विन के IPL संन्यास के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स से Washington Sundar के लिए ट्रेड बातचीत शुरू की है. CSK अब युवा ऑलराउंडर्स पर भरोसा जताकर टीम में नई जान फूंकना चाहती है.

By: Sharim Ansari | Published: October 22, 2025 8:49:36 PM IST

Ashwin Replacement for IPL 2026
Ashwin Replacement for IPL 2026

IPL Mini Auction: चेन्नई सुपर किंग्स अब अगले सीज़न के लिए रविचंद्रन अश्विन के विकल्प की तलाश में है. 9 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी करने वाले अश्विन ने पिछले सीज़न में 9 मैच खेले और 7 विकेट लिए. अश्विन और संजू सैमसन के बीच ट्रेड की खबरें थीं, लेकिन अश्विन के IPL से संन्यास लेने के फैसले ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया. अश्विन के जाने के बाद, चेन्नई सुपर किंग्स को अब एक अच्छे विकल्प की ज़रूरत है.

यह खिलाड़ी ले सकता है जगह

तमिल समयाम की एक रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पर नज़र गड़ाए हुए है और उसने संभावित ट्रेड के लिए गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) के साथ बातचीत शुरू कर दी है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुजरात टाइटन्स बिना किसी शर्त के सुंदर को रिलीज़ करने पर सहमत हो गई है. अपनी अच्छी फॉर्म के बावजूद, सुंदर को पिछले सीज़न में गुजरात की प्लेइंग 11 में नियमित जगह नहीं मिली थी. उन्होंने सिर्फ़ 6 मैच खेले, 2 विकेट लिए और 166.25 के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए. गुजरात ने उन्हें ₹3.2 करोड़ में खरीदा था, और चेन्नई सुपर किंग्स को भी उन्हें इसी कीमत पर खरीदने की उम्मीद है.

You Might Be Interested In

यह भी पढ़ें: IPL Mini Auction: ईशान किशन की घर वापसी तय? मुंबई इंडियंस ने फिर दिखाया भरोसा, KKR और RR भी रेस में

क्या है चेन्नई सुपर किंग्स का नया प्लान ?

CSK का ध्यान अब एक लंबे वक़्त तक के लिए टीम बनाने पर है. इससे पहले, उन्होंने राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, दीपक हुड्डा और रविचंद्रन अश्विन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया था, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. इससे फैंस में निराशा है. इसके जवाब में, CSK प्रबंधन ने आगामी मिनी ऑक्शन से पहले कई खराब प्रदर्शन करने वाले वरिष्ठ खिलाड़ियों को रिलीज़ करने का फैसला किया है. अश्विन ने टीम द्वारा आधिकारिक तौर पर उन्हें रिलीज़ करने से पहले ही संन्यास ले लिया था.

CSK ने हमेशा अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा किया है और अपनी मुख्य टीम को दिग्गजों के इर्द-गिर्द गढ़ा है. हालांकि, अंबाती रायुडू, सुरेश रैना और ड्वेन ब्रावो जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के 2021 के बाद संन्यास लेने या टीम छोड़ने के बाद, यह पुरानी रणनीति अब काम नहीं कर रही है. युवा प्रतिभाओं में निवेश करने के बजाय, फ्रैंचाइज़ी ने रॉबिन उथप्पा और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी नामों को मौका दिया है, लेकिन यह तरीका लगातार सफल नहीं रहा है. इसलिए, सुंदर जैसे खिलाड़ियों में निवेश करना CSK के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Neeraj Chopra Lieutenant Colonel: लेफ्टिनेंट कर्नल बने नीरज चोपड़ा, ओलंपिक चैंपियन को रक्षा मंत्री ने दी देशभक्ति की सलामी

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या से हैं परेशान, ये 6 फूड्स कर...

October 22, 2025

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो...

October 22, 2025

कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के...

October 22, 2025

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025

गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!

October 22, 2025
Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत
Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत
Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत
Ravichandran Ashwin Replacement: अश्विन के बाद अब इस खिलाड़ी पर दांव, CSK की नई रणनीति का बड़ा संकेत